BVB gewinnt spektakuläres Borussen-Duell - Bayer souverän - Volland rettet Union

Der BVB bog gegen Gladbach ein 0:2 noch in einen 4:2-Sieg um. Bayer übersprang die Hürde Bremen souverän und bleibt Erster. Union holte in Spiel eins nach Fischer ein Remis, Leipzig verlor erneut in Wolfsburg.

Packender Sieg im Borussen-Duell: Dortmund gelingt Turnaround gegen Gladbach

In einem ebenso packenden wie spektakulären Duell gewann Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:2 (3:2) und bog nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur ein. Dabei sah es zunächst so aus, als ob die Fohlen im Borussen-Duell drei Punkte einfahren könnten. Denn der VfL führte nach Toren von Reitz (13.) und Koné (28.) nach nicht einmal einer halben Stunde bereits mit 2:0, den Schwarz-Gelben war die Verunsicherung deutlich anzumerken. Doch die schnelle Antwort von Sabitzer (30.) löste die Bremsen, Füllkrug (32.) und Bynoe-Gittens (45.) drehten noch vor der Pause das Ergebnis. Nach der Pause beruhigte sich die Partie, Pech hatte Reus mit einem Lattenknaller (56.). So blieb die Partie bis zum Schlusspfiff spannend, erst Malen in der siebten Minute der Nachspielzeit sorgte dann für die Entscheidung und bescherte dem BVB eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Gastspiel bei der AC Mailand.

Souveränes 3:0 in Bremen: Leverkusen verteidigt Rang eins

Bayer Leverkusen bleibt auch nach dem 12. Spieltag Tabellenführer. Die Werkself setzte sich bei Werder Bremen mit 2:0 durch und verteidigte so den Spitzenrang, den am Freitagabend zwischenzeitlich der FC Bayern durch den 1:0-Sieg beim 1. FC Köln übernommen hatte. Bereits in der ersten Hälfte unterlief Bremens Deman ein Eigentor (9.), Frimpong erzielte die 2:0-Pausenführung (43.) für die überlegenen Rheinländer. Diese schalteten in Durchgang zwei mit der Führung im Rücken einen Gang zurück und überließen Werder die Initiative. Die Norddeutschen schnupperten am Anschlusstreffer, doch ein Tor von Schmid zählte nicht (63.). Ansonsten hatte der Spitzenreiter alles unter Kontrolle und machte in der 76. Minute durch Grimaldo endgültig den Deckel drauf.

Spiel eins nach Fischer: Union beendet gegen Augsburg Niederlagenserie

Der 1. FC Union hat im ersten Spiel nach der Trennung vom langjährigen Erfolgscoach Urs Fischer zumindest einen Teilerfolg erzielt: Dank eines späten Treffers von Volland (88.) retteten die Eisernen ein 1:1 gegen den FC Augsburg und holten nach neun Ligapleiten am Stück mal wieder einen Zähler. In Köpenick kam es zu einem Novum, mit Marie-Louise Eta nahm erstmals in der Bundesliga eine Co-Trainerin auf der Bank Platz. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das zunächst von zwei diskutablen Elfmetern gekennzeichnet wurde: Demirovic verwandelte für Augsburg in der 39. Minute, Knoche ließ vom Punkt für den 1. FC Union den Ausgleich zunächst liegen (58.). Beide Entscheidungen traf Referee Florian Badstübner nach VAR-Hinweis erst nach Videostudium. Durch den Punktgewinn gaben die Eisernen die Rote Laterne an den 1. FC Köln ab.

Nach Niederlage im Pokal: Leipzig verliert auch ManCity-Generalprobe in Wolfsburg

Vor knapp vier Wochen flog RB Leipzig als Titelverteidiger beim VfL Wolfsburg aus dem Pokal und auch die Generalprobe für das Champions-League-Gastspiel bei Manchester City ging in der Autostadt verloren: Die Sachsen mussten sich mit 1:2 (0:1) beugen und rutschen in der Tabelle dadurch ab. Wind brachte die Wölfe in Führung (9.), nach dem Ausgleich durch Poulsen (52.) war es dann Rogerio, der das 2:1 erzielte (66.) und damit Wolfsburg nach zuvor fünf sieglosen Bundesligaspielen endlich mal wieder einen Dreier bescherte.

Bei Lieberknecht-Rückkehr: Darmstadt ergattert Punkt in Freiburg

Wegen der Erkrankung seiner Frau hatte Darmstadts Torsten Lieberknecht zuletzt gefehlt, im Gastspiel beim SC Freiburg kehrte der Lilien-Coach wieder auf die Bank zurück. Und der 50-Jährige durfte sich bei seiner Rückkehr über ein 1:1 (1:1) und einen Punkt freuen. Denn die Breisgauer dominierten die meiste Zeit der Partie, doch mehr als der Ausgleich durch Höler (35.), der damit die Lilien-Führung durch Honsak (18.) egalisierte, sprang für den Sport-Club nicht heraus. Für beide Teams gehen damit die Sieglos-Serien weiter: Der SCF wartet seit vier auf einen Dreier, der SVD seit fünf Partien.