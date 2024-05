Bochumer Final-Stimmung - und Abgänge im Dutzend

Der Showdown der vergangenen Saison wurde zum Feiertag für den VfL Bochum. Diesmal ist die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag etwas entspannter, aber trotzdem nicht ungefährlich.

Für Keven Schlotterbeck und Co. haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand. IMAGO/kolbert-press

Mit einem Unentschieden in Bremen wäre der VfL auf der sicheren Seite und gerettet. Schließlich liegt er diesmal vor dem 34. Spieltag nicht auf dem Relegationsplatz, ein direkter Abstieg ist ohnehin ausgeschlossen.

Vor einem Jahr verbesserte sich der VfL mit dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen am letzten Spieltag von Rang 16 auf 14, überholte noch den VfB Stuttgart, der in die Relegation musste, sowie den FC Augsburg; beide gingen am letzten Spieltag leer aus.

Diesmal kann sich der VfL aus eigener Kraft über Wasser halten. Klar ist: Gewinnt Union nicht, dann ist der VfL ohnehin durch, holt Bochum auch nur einen Punkt im Weserstadion, dann ist die Mannschaft von Heiko Butscher ebenfalls gerettet und muss nicht über den Umweg Relegation gehen.

"Wir sind bereit, körperlich und mental, um den letzten Schritt zu gehen", kündigte Butscher an, dessen Mission am Samstag endet, falls der VfL nicht in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf muss. Alle Spieler, auch die Verletzten oder Gesperrten, sind im Weserstadion dabei, Einigkeit wird demonstriert, in allen Bereichen.

Konzentration und Leidenschaft bis zur letzten Sekunde: Der VfL will sich nicht vom Weg abbringen lassen. "Wir sind komplett von dem überzeugt, was wir machen", betont Sportdirektor Marc Lettau nicht zum ersten Mal. Allerdings verlässt sich der VfL in Bremen auch auf viele Spieler, die in der nächsten Saison gewiss nicht mehr für Bochum am Ball sind.

Viele offene Baustellen

Verkündet ist bisher nur der Abschied von Patrick Osterhage, der zum SC Freiburg wechselt. Keven Schlotterbeck, ausgeliehen von den Freiburgern, dürfte kaum zu halten sein, Bernardo hat mit einer herausragenden Saison viele Interessenten aufmerksam gemacht, besitzt allerdings noch einen Vertrag in Bochum.

Dagegen läuft das Arbeitspapier von Spielmacher Kevin Stöger aus; Gespräche über eine Vertragsverlängerung gingen bisher ins Leere. Auch Erhan Masovic ist immer wieder mal ein Wechselkandidat, geht er, würde Bochum allerdings auch hier eine Ablöse kassieren.

Für Philipp Förster und Danilo Soares, die beide allerdings in der laufenden Saison kaum eine Rolle spielten, endet der Weg in Bochum. Das gilt, je nach Marktlage, auch für Takuma Asano, während Christopher Antwi-Adjei bei Klassenerhalt wohl verlängern dürfte.

Stürmer Goncalo Paciencia hat keine Zukunft in Bochum; wie erwartet beenden die beiden Torwart-Routiniers Michael Esser und Andreas Luthe ihre Karriere. Im Vorgriff auf die kommende Saison holte der VfL im Winter ja bereits den Nordmazedonier Agon Elezi, der für seine Leistungen im Training gelobt wird, aber bisher noch nicht zum Einsatz kam.

Bei Relegation. Ein Engpass in der Defensive droht

Ganz ungeachtet der vielen Abgänge droht dem VfL eine gewisse Gefahr, wenn er noch in die Relegation muss. Bisher wurden sowohl Bernardo als auch Keven Schlotterbeck neunmal verwarnt, bei einer weiteren Gelben Karte würden sie das erste Relegationsspiel, das am kommenden Donnerstag an der Castroper Straße gegen Fortuna Düsseldorf stattfinden würde, verpassen. Damit nicht genug, auch Ivan Ordets, bisher viermal verwarnt, muss zum Saison-Ausklang etwas vorsichtig sein - leichter gesagt als getan in einer gewiss intensiven Partie am 34. Spieltag.

Ein Engpass in der Defensive also könnte drohen; auch für Moritz Broschinski hätte eine Verwarnung gegen Werder Folgen, falls es in die Relegation geht. Der Offensivmann, nach Krankheit wieder im Kader, steht aktuell auch bei vier Gelben Karten.

Zurückkehren aber würde im Fall der Fälle Felix Passlack, der nach seiner Roten Karte gegen Leverkusen in Bremen gesperrt ist. Nach Einspruch des VfL wurde die Sperre allerdings auf ein Spiel reduziert.

Miese Bilanz an der Weser

Wie auch immer, bisher gewann Bochum nur eines seiner bisher 34 Gastspiele in Bremen, nämlich am 18. Spieltag der Saison 2007/08. Insgesamt gab es eben nur diesen einen Sieg, sieben Unentschieden, aber schon 26 Niederlagen.