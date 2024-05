Passlack verpasst das letzte Spiel, aber nicht das mögliche Ende

Noch ist völlig offen, wohin die Reise des VfL Bochum am 34. und letzten Spieltag hinführt. Fakt ist, dass das abschließende entscheidende Spiel beim SV Werder Bremen ohne Felix Passlack stattfinden wird.

Nach einer Viertelstunde bereits kippte die Partie der anfangs mutigen Bochumer gegen den ungeschlagenen Meister Leverkusen auf die Seite von Bayer 04. Felix Passlack holte Nathan Tella als letzter Mann von den Beinen, Schiedsrichter Benjamin Brand zückte Rot und der VfL ging in Unterzahl beim 0:5 gegen die Werkself unter.

Der Abwehrspieler ist nach seiner Hinausstellung nun am Dienstag vom DFB-Sportgericht wegen der Notbremse mit einer Sperre von einem Spiel belegt worden, wie der DFB mitteilte. Der Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses sah ursprünglich eine Sperre von zwei Spielen vor. Der Bundesligist hatte sich dagegen gewehrt, eine Strafminderung gefordert und war damit erfolgreich.

Dass Passlack nach dem Platzverweis den Saisonausklang in Bremen verpassen würde, war klar. Dadurch, dass das DFB-Sportgericht nun doch nur die Mindestsperre für das Vergehen des 25-Jährigen verhängt hat, kann Passlack danach aber wieder eingreifen. Im Idealfall für Bochum in der kommenden Saison beim Auftakt.

Passlack dürfte in der Relegation ran

Sollte es für Bochum, das mit 33 Punkten die beste Ausgangsposition im Abstiegskampf hat, ungünstig verlaufen, und der VfL bei eigener Niederlage, einem Sieg von Union Berlin gegen Freiburg und mindestens einem Mainzer Unentschieden in Wolfsburg auf Platz 16 noch abrutschen, könnte Passlack in den Relegationsspielen am 23. und 27. Mai gegen Fortuna Düsseldorf auflaufen.

Für Passlack, der vor der Saison von Borussia Dortmund nach Bochum gekommen war und 15 Liga-Spiele für den Revierklub absolviert hat, war es die erste Rote in seiner Profi-Karriere.