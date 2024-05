Im Keller wird es eng: Diese Entscheidungen sind am 34. Spieltag noch offen

Am Samstag steht der 34. und damit letzte Bundesliga-Spieltag an, noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen. Vor allem im Tabellenkeller. Vier Klubs agieren in den letzten 90 Minuten zwischen Hoffen und Bangen.

In der oberen Tabellenhälfte sind die Entscheidungen so gut wie gefallen, der FC Bayern kann mit einem Remis die Vizemeisterschaft vor dem VfB Stuttgart ebenso festzurren wie Frankfurt den sechsten Platz im Fernduell mit Hoffenheim. Spannung herrscht dagegen in der unteren Tabellenhälfte. Wer begleitet den SV Darmstadt 98 direkt in die 2. Bundesliga? Wer hält sich die Chance auf den Ligaverbleib über die Relegation offen? Und wer hält auf direktem Weg die Liga?

Beantwortet werden die Fragen vom VfL Bochum (33 Punkte), dem 1. FSV Mainz 05 (32), dem 1. FC Union Berlin (30) und dem 1. FC Köln (27). Bochum geht also mit Blick auf den Klassenerhalt von der Pole Position ins Rennen, für Köln geht es im Idealfall nur noch über die Relegation. "In Mathe war ich noch nie gut", will FC-Coach Timo Schultz den Rechenschieber nicht bemühen: "Wir werden nächste Woche gewinnen und dann schauen wir." Das muss Köln auch. Die Lage im Kampf um den Klassenerhalt:

Der 1. FC Köln steigt direkt ab ...

... bei einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim.

... bei einem Remis in Heidenheim.

Der 1. FC Köln geht in die Relegation ...

... bei einem Sieg in Heidenheim und gleichzeitiger Niederlage von Union, beide wären punktgleich. Und der FC nur dann in der Relegation, wenn er die bessere Tordifferenz aufweisen kann, die derzeit noch für Union spricht (-29 zu -26).

Sollte auch die Tordifferenz gleich sein, ebenso die Anzahl der geschossenen Tore, dann spräche der direkte Vergleich für Union, das den Effzeh in Berlin 2:0 schlug, vergangenen Samstag aber "nur" 2:3 in Köln verlor.

Union Berlin steigt direkt ab ...

... bei einer Niederlage gegen Freiburg und einem Kölner Sieg in Freiburg, sofern Union danach die schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu FC aufweisen sollte oder bei gleicher Tordifferenz weniger geschossene Tore aufweist.

Union Berlin geht in die Relegation ...

... bei einer Niederlage gegen Freiburg, wenn Köln in Heidenheim gewinnt, aber die schlechtere Tordifferenz aufweist.

... bei einem Remis gegen Freiburg.

... bei einem Sieg gegen Freiburg, wenn Mainz in Wolfsburg punktet und Bochum in Bremen.

Union Berlin schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg gegen Freiburg, wenn Bochum in Bremen verliert oder Mainz in Wolfsburg.

Der 1. FSV Mainz 05 muss in die Relegation ...

... bei einer Niederlage in Wolfsburg und einem Sieg von Union gegen Freiburg.

Der 1. FSV Mainz 05 schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Remis in Wolfsburg, sollte Union nicht mit zwölf Toren Unterschied gegen Freiburg gewinnen, was wohl eher nicht der Fall sein wird.

Der VfL Bochum geht in die Relegation ...

... bei einer Niederlage in Bremen, wenn Mainz in Wolfsburg punktet und Union gegen Freiburg gewinnt.

Der VfL Bochum schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Remis oder Sieg in Bremen.