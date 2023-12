Bebou: "Wir können auch bei Bayern was holen"

Lange lief Ihlas Bebou in dieser Saison unter dem Radar und hinter Wout Weghorst und Maximilian Beier her, nun verdeutlicht er seinen Wert für die TSG Hoffenheim.

Auch nach diesen eigentlich triumphalen Auftritt konnte Ihlas Bebou nur gedämpft auskosten. Denn nach dem kuriosen 3:3 gegen Aufsteiger Darmstadt war die Stimmung im Hoffenheimer Lager arg getrübt und eher mit der nach einer derben Niederlage zu vergleichen.

Drei Torbeteiligungen zuletzt in Fürth

Doch nach seine zwei Toren und dem herausgeholten Elfmeter huschte dem 29-Jährigen dann doch ein Lächeln übers Gesicht, schließlich war es schon länger her, dass der TSG-Stürmer drei Torbeteiligungen in der Bundesliga feiern konnte, das war zuletzt beim 6:3 in Fürth am 13. Spieltag 2021/22 der Fall.

Ich muss immer darauf schauen, es wird kälter, da kommen solche Wehwehchen. Ihlas Bebou

Vor einem Jahr hatte der Togoer noch um die Fortsetzung seiner Karriere wegen anhaltender Beschwerden rund um einen Knorpelschaden im linkten Knie fürchten müssen, und auch am Dienstagabend trat er mit eisgekühltem Gelenk vor die Presse. Unter der Woche hatten erneute Beschwerden seinen Einsatz kurzzeitig infrage gestellt. "Ich muss immer darauf schauen, es wird kälter, da kommen solche Wehwehchen, ich fühle mich gut und mache mir da keine Sorgen", gibt Bebou zumindest in dieser Sache Entwarnung.

Rätselraten über wacklige Defensive

Dagegen rätselt auch der Angreifer über die erstaunlich wacklige Hoffenheimer Defensive. "Wir müssen einfach stabiler stehen und auch so ein Spiel einfach ziehen und gewinnen", fordert Bebou, aber das ist leicht gesagt du offensichtlich nur schwer umzusetzen. "Die bisherige Hinrunde war eigentlich ordentlich, natürlich gab es Spiele, wo wir Punkte liegengelassen haben, solche Spiele müssen wir ziehen und vielleicht auch mal gegen eins, zwei große Mannschaften auch punkten", hofft der Bebou, der dafür womöglich nach der Winterpause gleich Gelegenheit bekommen wird. Denn da stehen für die TSG gleich zwei knifflige Auswärtsaufgaben in München und in Freiburg an - wie gemalt für den flinken Konterstürmer.

"Wir haben auch die Qualität, was in München oder in Freiburg zu holen", versichert Bebou, der hofft, künftig wieder vermehrt auf seiner Lieblingsposition ran zu dürfen. Neulich hatte sogar Trainer Pellegrino Matarazzo verraten, sich bei Bebou entschuldigt zu haben, weil er ihn zu oft auf der ungewohnten rechten Außenbahn eingesetzt hatte. "Ich habe ihm gesagt, dass ich da spiele, wo er mich aufstellt", bleibt Bebou gelassen und ganz Teamplayer, "wenn ich im Sturm spiele, freue ich mich, da kenne ich die Abläufe besser. Wenn ich Rechtsaußen oder Wingback spielen soll, mache ich das auch."

Zumindest hat er nun wieder Sicherheit getankt mit seinem starken Auftritt gegen Darmstadt, "es bringt mir sehr viel Selbstvertrauen". Die kurze Saisonpause wird er in aller Ruhe im heimischen Heidelberg verbringen, "meine Frau ist hochschwanger und darf nicht fliegen, deshalb wird es sehr entspannt sein". Dann will Bebou dafür sorgen, dass der FC Bayern zum Auftakt ins neue Fußballjahr einen weniger entspannten Hinrundenausklang erleben möge.

Michael Pfeifer