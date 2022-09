Aue-Keeper Männel ist zurück: "Wichtig, dass wir den Schwung mitnehmen"

Beim 2:1-Sieg im Sachsenpokal gab Aues langjähriger Kapitän Martin Männel sein Comeback. Der Torhüter ist froh, wieder zurück zu sein und hofft auf eine neue Energie bei den Veilchen.

Fast ein halbes Jahr lang hatte Martin Männel für den FC Erzgebirge Aue nicht mehr zwischen den Pfosten gestanden, nachdem er sich im Heimspiel gegen Hannover 96 am 9. April 2022 einen Innenmeniskus-Riss im linken Knie zugezogen hatte. Beim 2:1-Sieg im Sachsenpokal über den Fünftligisten FC Eilenburg feierte der 34-Jährige nun sein Comeback.

"Für mich persönlich war es ein sehr schönes Gefühl, nach so langer Zeit auf dem Platz zurück zu sein. Da bot sich das Spiel im Sachsenpokal natürlich auch ein bisschen an", sagte Männel gegenüber "FCE-TV". Doch in einem Statement nach dem Abpfiff hatte er bereits angedeutet, dass bei dem knappen Erfolg längst nicht alles stimmte. "In der zweiten Halbzeit hat uns Eilenburg dominiert und das darf uns nicht passieren", mahnte der FCE-Kapitän.

Noch Luft nach oben nach Pokalspiel - Doch es zählt der Sieg

Auch Interimscoach Carsten Müller, dessen Zukunft bei den Veilchen aktuell noch ungewiss ist, war mit der Art und Weise des Spiels im Sachsenpokal nicht vollends zufrieden. Doch am Ende zähle nur das Weiterkommen, das gleichbedeutend ist mit Aues erstem Pflichtspielsieg in dieser Saison. Die enorme Wichtigkeit des Resultats betonte auch Männel: "Ich bin sehr froh, dass wir dieses Spiel am Ende für uns entscheiden konnten."

Der Keeper, der auch beim Drittliga-Duell gegen Meppen am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zwischen den Pfosten stehen dürfte, hofft nun darauf, die Energie aus dem Pokalerfolg zu konservieren. "Dass wir mal wieder gewinnen konnten, ist ein positives Erlebnis. Es ist wichtig, den Schwung jetzt in die Saison mitzunehmen", fordert der seit 2008 in Aue angestellte Schlussmann des Zweitliga-Absteigers.

Ein Erfolg in der Liga ist für das Tabellenschlusslicht auch bitter nötig. Nach neun Spieltagen beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz bereits fünf Zähler. Doch in Aue hofft man nach den vielen Ereignissen in den vergangenen Tagen - Präsident Helge Leonhardt verließ den Verein überraschend, Trainer Timo Rost wurde entlassen, und nun der erste Pflichtspielsieg - auf einen Neuanfang. Vielleicht beflügelt von der Rückkehr des Kapitäns.