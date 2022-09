"Eskalationen verhindern": Leonhardt tritt als Aue-Präsident zurück

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat einen katastrophalen Start in die Saison hingelegt. Präsident Helge Leonhardt zieht aus der Misere seine persönlichen Konsequenzen und tritt zurück.

"Ich möchte mich hiermit persönlich an Sie wenden und mitteilen, dass ich dem Präsidium des Aufsichtsrats in einer konstituierten Sitzung am heutigen Tag mitgeteilt habe, dass ich als Präsident für die gegenwärtige sportliche Lage der 1. Profi-Mannschaft die Verantwortung übernehme und daher meinen Rücktritt bekannt gebe", heißt es in einer Mitteilung des 63-Jährigen, die am Sonntag auf der Klubwebsite veröffentlicht wurde.

Leonhardt hofft, dass "ein geordneter Neuanfang gestaltet werden kann und weitere Eskalationen, die dem Verein öffentlichen Schaden bringen würden, verhindert werden können".

Seit September 2014 war Leonhardt Präsident der Veilchen und hatte den Verein sieben Jahre in der 2. Liga halten können. In seine Amtszeit fielen zwei Abstiege, der jüngste im vergangenen Sommer. Der erhoffte Neustart mit Trainer Timo Rost blieb aus, stattdessen rutschte der Klub noch tiefer in die sportliche Krise. Mit nur drei Punkten aus neun Spielen sind die Sachsen Tabellenletzter in Liga drei.