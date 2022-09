Aues Interimstrainer Müller: "Wir müssen uns nicht für den Erfolg entschuldigen"

Im Landespokal Sachsen gelang Erzgebirge Aue der erste Pflichtspielsieg der Saison. Große Zufriedenheit herrschte bei Interimstrainer Carsten Müller jedoch noch nicht.

Der Drittligist ging bei Fünftligist FC Eilenburg in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung, konnte aber in der zweiten Hälfte nicht mehr die Leistung aus dem ersten Durchgang abrufen. Kurz vor Spielende musste Aue den Anschlusstreffer hinnehmen. "Man merkt halt schon, dass vieles noch nicht ganz gelöst ist. Aber deswegen müssen wir uns für den heutigen Erfolg nicht entschuldigen", sagte Müller nach dem 2:1-Erfolg gegenüber dem "mdr".

"Dass wir sicherlich mit der zweiten Hälfte nicht zufrieden sein können, liegt auf der Hand, aber da habe ich morgen mit Sicherheit die Gelegenheit mit den Jungs darüber zu sprechen", kündigte Müller an.

Männel kehrt zurück ins Tor und mahnt

Eine weitere positive Nachricht ist die Rückkehr von Martin Männel ins Tor der Gäste. Fünf Monate fehlte der Torhüter aufgrund einer Knieverletzung. Der langjährige Kapitän will, wie der Trainer, den Erfolg nicht zu hoch hängen: "In der zweiten Halbzeit hat uns Eilenburg dominiert und das darf uns nicht passieren."

Ob Müller auch im Ligaspiel gegen den SV Meppen (Freitag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Trainerbank Platz nehmen wird, ist noch offen: "Die Situation war, dass ich die Mannschaft auf dieses Spiel vorbereiten sollte und das habe ich gemacht. Alles weitere müssen andere Leute entscheiden. Das liegt jetzt nicht an mir."