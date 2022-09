Neun Spiele ohne Sieg: Aue entlässt Trainer Rost

Erzgebirge Aue hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich vom glücklosen Trainer Timo Rost getrennt.

Der Absteiger befand sich zuletzt im steilen Sturzflug. Dem Abstieg aus der 2. Bundesliga folgte ein kompletter Fehlstart in die 3. Liga mit dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz und zuletzt der 0:1-Heimschlappe im Sachsenduell mit dem FSV Zwickau sowie einem 1:3 bei 1860 München. Nach neun Spieltagen wartet der FC Erzgebirge als einziges Team weiter auf den ersten Dreier, hat nur drei Zähler auf der Habenseite. Deshalb zogen die Verantwortlichen, zu denen Helge Leonhardt nach seinem Rücktritt als Präsident nicht mehr gehört, nun die Notbremse und haben sich von Timo Rost getrennt.

"Nach einer gemeinsamen Sitzung der Gremien des Vereins und der eingehenden sportlichen Analyse kam der neubestellte Vorstand des FC Erzgebirge Aue zu dem Ergebnis, Timo Rost von seinen Aufgaben freizustellen. Ziel ist, die Länderspielpause zu nutzen, um neue Impulse zu setzen", heißt es auf der Website der Veilchen.

Und weiter: "Wir danken Timo Rost für die geleistete Arbeit. Er war bereit, in einer schwierigen Phase in die Verantwortung zu gehen. Er möchte mit diesem gemeinsam beschlossenen Schritt dem sportlichen Neuanfang nicht im Wege stehen."

Müller als Interimstrainer

Die Mannschaft des FC Erzgebirge wird interimsmäßig unter der Leitung von Carsten Müller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum, auf das Sachsenpokalspiel am Sonntag beim FC Eilenburg vorbereitet. Über eine Nachfolgeregelung werden die Veilchen zeitnah berichten.

Rost übernahm erst im Sommer in Aue. Der 44-Jährige hatte zuvor die SpVgg Bayreuth nach knapp vierjähriger Tätigkeit zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Auch mit Aue sollte Rost aufsteigen und den Weg zurück in die 2. Bundesliga antreten.

Voigt erklärt seinen Rücktritt - Reichel neu dabei

Außerdem informierte der Drittligist über weitere Personalien. Geschäftsführer Michael Voigt erklärte am Dienstag seinen Rücktritt aus dem Vorstand. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat einstimmig Torsten Enders (Präsident), Frank Vogel, Sören Ullrich, Nico Dittmann und weiterhin Kay Werner als Interimsvorstände bis zu einer kurzfristig stattfindenden Mitgliederversammlung bestellt.

Mirko Reichel wird zudem ab sofort als sportlicher Berater (Scouting) für den FCE aktiv. Allerdings wird er dabei nicht im operativen Tagesgeschäft tätig sein.