Worin Grimaldo in Europa Spitze ist

Nicht Victor Boniface, nicht Florian Wirtz, nicht Jonas Hofmann - beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin sorgten gleich drei Leverkusener Verteidiger mit ihren Treffern für die Entscheidung und stellten allesamt Rekorde auf.

Er hat es schon wieder getan: Zum vierten Mal in dieser Saison traf Alejandro Grimaldo von außerhalb des Strafraums - dieses Mal beim klaren 4:0 über das neue Bundesliga-Schlusslicht Union Berlin. Natürlich mit seinem überragend starken linken Fuß. Von halblinks ins rechte obere Eck.

Ein Traumtor, dass seinem Trainer Xabi Alonso ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht zauberte - und der nach dem Spiel anerkennend feststellte: "Wir haben heute nochmal seine Qualitäten genossen." Der spanische Linksverteidiger spielt eine überragende Saison, steht mittlerweile wettbewerbsübergreifend bei acht Toren und sieben Vorlagen.

Vier Treffer nach Fernschüssen stellen dabei den absoluten Höchstwert aller Spieler aus den europäischen Top-5-Ligen dar. Doch der erstmals für Spanien berufene Profi war nicht der einzige Verteidiger, der traf.

"Du musst immer hellwach sein"

So erzielte Innenverteidiger Odilon Kossounou, seit Sommer 2021 in Leverkusen unter Vertrag, nach einer Ecke sein erstes Tor für Bayer 04 überhaupt.

Der ivorische Nationalspieler, der sich nach fast zweijähriger Anlaufzeit jetzt unter Xabi Alonso zum absoluten Leistungsträger entwickelt hat, schob den Teamgeist in den Vordergrund. "Der Spirit in der Mannschaft ist gerade ganz entscheidend", erklärte der 22-Jährige. "Außerdem der Trainer, der uns so viel Energie gibt. Bei ihm weißt du, dass du dich nicht ausruhen kannst. Du musst immer hellwach sein."

Tah renkt seine Hüfte aus "und knallt den Ball rein"

Und auch Abwehrchef Jonathan Tah hob auf die neue Mentalität des Werkself ab, die nach dem mauen Auftritt in der Europa League bei Qarabag Agdam (1:0) in Baku diesmal wieder eine Top-Leistung abrief. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir nach dieser langen Reise nach Baku sowas abgeliefert haben mit der Energie, mit der Intensität", erklärte der deutsche Nationalspieler. "Ich glaube, das haben viele nicht von uns erwartet. Aber unser Kopf war einfach da und wir waren von unserer Mentalität einfach darauf vorbereitet, dass wir so ein Spiel abliefern."

Bayer zeigte sich mal wieder in der Liga auf den Punkt konzentriert wie auch Tah selbst, der (ebenfalls nach einer Ecke) zum 3:0 traf, womit er mit bereits vier Saisontreffern einen neuen persönlichen Rekord aufstellte - und das bereits am 11. Spieltag.

Sein Treffer lag schon vor der Pause in der Luft, als er nach einer Hofmann-Ecke einen Kopfball ansetzte, den Unions Paul Jaeckel aber abblockte. Der zweite Anlauf war dann von Erfolg gekrönt, bei dem der Abwehrspieler mit rechts gefühlvoll aus spitzem Winkel traf. "Es war geplant, dass wir den Ball auf den zweiten Pfosten spielen", beschrieb Tah sein Tor. "Der Ball kam wieder perfekt dorthin, diesmal von Grimaldo. Ich renke dann kurz meine Hüfte aus und knall den Ball rein."

Drei Verteidiger, drei Tore - bei Bayer 04 Leverkusen gibt es in dieser Saison kaum etwas, was unmöglich erscheint.