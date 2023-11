Später Handelfmeter: Boniface sorgt für Überwintern in der Europa League

Ein später Handelfmeter hat Bayer 04 Leverkusen den vierten Sieg im vierten Spiel eingebracht. Bei Qarabag Agdam tat sich der Tabellenführer lange schwer, war offensiv recht harmlos und kam so am Ende durch den späten Elfmeterpfiff etwas schmeichelhaft zum Auswärtserfolg.

Victor Boniface bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Nach dem rauschenden 5:1 im Hinspiel wollte Bayer 04 Leverkusen bei Qarabag Agdam den vierten Sieg im vierten Spiel in der Europa League einfahren - ganz so einfach wie vor zwei Wochen machte es der aserbaidschanische Meister der Werkself aber nicht.

Zähe erste Hälfte

Im 4-1-4-1 empfing Qarabag den Tabellenführer der Bundesliga und zeigte sich von Beginn an mutig, vor allem nach Ballgewinn ging es schnell und schnörkellos nach vorne. So gehörte den Hausherren auch die erste Chance des Spiels durch Benzia (12.).

Bayer 04, das nach dem 3:2 in Hoffenheim auf sechs Positionen verändert antrat - Kovar, Hincapie, Stanisic, Andrich, Tella und Adli spielten für Hradecky, Tapsoba, Kossounou, Frimpong, Palacios und Hofmann -, tat sich in der ersten Hälfte schwer, richtige Chancen zu herauszuspielen. Die Leverkusener hatten zu viele Ungenauigkeiten im eigenen Spiel, sowohl offensiv als auch defensiv.

Qarabag nutzt Fehler nicht aus

Im letzten Drittel gerieten Steck- und Steilpässe meist zu weit, aus dem Spiel heraus ging bis auf einen Boniface-Schuss wenig zusammen (26.). Die beste Möglichkeit hatte kurz zuvor Hincapie per Kopf nach Grimaldos Ecke, der Ex-Leverkusener Lunev im Tor parierte aber stark (23.). Auch defensiv unterlief der Werkself der ein oder andere Fehler. Andrichs zu kurzes Rückspiel drosch Kovar gerade noch vor zwei Gegenspielern weg (37.), Juninho schoss nach Ballklau von Tah neben das Tor (38.).

In einer recht chancenarmen ersten Hälfte hatte Qarabag ein leichtes Plus an Möglichkeiten, kurz vor der Pause war Kovar gegen Juninho aufmerksam im kurzen Eck (43.).

Leverkusen tut sich weiter schwer

Nach der Pause erhöhte Bayer 04 etwas den Druck und schob weiter an den Strafraum von Qarabag heran. Die Hausherren standen nun tiefer, verstanden es aber weiterhin, wenig zuzulassen.

Xabi Alonso reagierte und brachte mit Frimpong und Hofmann (für Adli und Tella) für neuen Schwung in der Offensive. Dieser stellte sich zunächst aber bis auf eine schnelle Kombination über Wirtz und Hofmann nicht ein. Lunev parierte den zentralen Abschluss von Boniface (66.).

Das Spiel blieb aber weiter ausgeglichen, kurz zuvor hatte Jafarguliyev einen Kopfball nur knapp über das Tor gesetzt (65.).

Boniface erst glücklos, dann eiskalt

In der Schlussphase, in der Qarabags Keeper Lunev verletzt vom Feld musste (85.), gab es Chancen auf beiden Seiten. Für Qarabag schoss Juninho den eigenen Mann (Zoubir) an (75.), Benzia schloss knapp neben das Tor ab (79.). Bei Bayer 04 blieb Boniface zunächst glücklos (82., 86., 87.).

Weil aber der VAR in der Nachspielzeit ein Handspiel vom eingewechselten Medvedev meldete, bot sich Boniface vom Elfmeterpunkt noch eine letzte Chance, die Partie zu entscheiden. Das tat der Stürmer sicher (90. +4) und sorgte so dafür, dass Bayer 04 etwas schmeichelhaft den vierten Sieg im vierten Spiel feierte - und damit die K.-o.-Runde bereits sicher hat.

Am Sonntag empfängt Leverkusen (15.30 Uhr) den strauchelnden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. In der Europa League geht es am 30. November (21 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei BK Häcken weiter. Parallel reist Qarabag nach Molde.