Der Schwung aus der Eredivisie verpufft: Patzer leitet Ajax-Niederlage gegen Brighton ein

Brighton & Hove Albion hat bei Ajax Amsterdam gewonnen und sich damit zumindest vorübergehend an die Spitze der Europa-League-Gruppe B gesetzt. Ajax bleibt international damit weiter sieglos.

In der Eredivisie ist dem neuen Ajax-Coach John van't Schip der Einstand bereits gelungen: Zwei Siege gab es seit seinem Amtsantritt (2:0 über den FC Volendam und zuletzt 4:1 über Heerenveen) nach zuvor zehn Pflichtspielen ohne Dreier. Nun sollte auch der erste Dreier in der Europa League her, das Schlusslicht in Gruppe B empfing Brighton mit zwei personellen Änderungen: Rensch und Vos begannen anstelle von Martha und van den Boomen.

Brighton-Trainer Roberto de Zerbi brachte nach dem 1:1 beim FC Everton drei Neue in die Startelf: Joao Pedro und Ansu Fati, die beiden Torschützen aus dem 2:0 im ersten Vergleich mit Ajax, begannen ebenso wie der ehemalige Dortmunder Dahoud. Lallana, Ferguson und Gilmour nahmen zunächst auf der Bank Platz. Letzterer musste aber bereits nach acht Minuten Milner ersetzen, der verletzt ausgewechselt wurde.

Ansu Fati nutzt Ajax-Fehler

Ajax hatte in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel und auch die ersten Abschlüsse durch Berghuis (4.) und Hlynsson (14.). Den ersten Treffer erzielten aber die Gäste aus England - unter kräftiger Mithilfe der Niederländer: Vos' Fehlpass fing Adingra ab, sein Pass ins Zentrum wurde von Ansu Fati mitgenommen und präzise zum 1:0 verwertet (14.).

In der Folge schaffte es keine Mannschaft, sich ein Übergewicht zu erspielen, und auch Torchancen fehlten auf beiden Seiten. Ajax versuchte sich immer wieder im Offensivpressing, aus dem sich die Seagulls aber zumeist gut befreien konnten. In der Schlussphase des ersten Durchgangs intensivierte Brighton, das bis dahin überwiegend nach Fehlern des Gegners gefährlich geworden war, seine Bemühungen. Nach einem starken Zusammenspiel mit Ansu Fati scheiterte Adingra an Ramaj, der den Schuss ins rechte untere Eck mit dem Fuß abwehrte (45.+1).

Adingra erhöht - Brobbey im Pech

Den Schwung aus der Endphase des ersten Durchgangs nahm Brighton auch in den zweiten Abschnitt mit: Die Seagulls übten Druck aus, kamen zu ersten Strafraumsituationen - und zum 2:0. Ansu Fati revanchierte sich für die Vorarbeit zu seinem Treffer und bediente nun Adingra auf der rechten Seite im Strafraum. Sein Schuss schlug im linken Kreuzeck ein (53.).

Brighton war auch nach dem 2:0 die bessere Mannschaft. Ansu Fati (64.) und Mitoma (68.) vergaben jedoch Chancen auf eine noch höhere Führung. In der Schlussphase durfte so Ajax am Anschlusstreffer schnuppern. Brobbeys Versuch ging jedoch an beide Pfosten (74.), Carlos Forbs wurde im letzten Moment am kontrollierten Abschluss gehindert (79.) und Akpom schloss zu zentral ab (83.).

Ajax bleibt in der Europa League ohne Sieg

So blieb es beim Sieg der Engländer. Brighton hält Ajax damit auf Distanz, die Niederländer wiederum konnten den Schwung aus der Eredivisie nicht mitnehmen und bleiben in der Europa League sieglos.

Am Sonntag (14.30 Uhr) tritt Ajax bei Almere City an, kurz darauf (15 Uhr) bekommt es Brighton mit Sheffield United zutun. In der Europa League reist Ajax am 30. November (21 Uhr) nach Marseille, die Seagulls sind zuvor (18.45 Uhr) in Athen gefordert.