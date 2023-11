Zwischen Frust und Ekstase: Tellas "beste Woche des Jahres"

Erst die Nominierung für Nigeria, dann sein Premierentreffer in der Bundesliga - Leverkusens Nathan Tella erlebte seine "beste Woche des Jahres". Dabei war deren Auftakt für ihn alles andere als perfekt.

Leverkusens Nathan Tella erzielte seinen Premierentreffer in der Bundesliga. IMAGO/Beautiful Sports

Es war seine erste Aktion: Ein abgefangener Freistoß von Union, ein schneller Pass von Florian Wirtz aus dem eigenen Strafraum, dann setzte Nathan Tella zu einem kurzen Dribbling an und passte auf Amine Adli, der auf der rechten Seite davonzog und Tella dann maßgerecht mit einem Pass in die Tiefe bediente, ehe dieser den rechten Hammer auspackte und den Ball von halbrechts hoch ins kurze Eck feuerte - ein Monstertor des 24-Jährigen.

Es war der erste Bundesligatreffer für den kurz zuvor eingewechselten Angreifer, der Ende August für etwa 20 Millionen Euro vom FC Southampton nach Leverkusen kam. Ein Treffer, den der schnelle Rechtsfuß mit viel Humor beschrieb. "Amine hat perfekt auf den richtigen Moment gewartet", lobte der Engländer mit nigerianischen Wurzeln seinen Mitspieler und fügte mit einem breiten Lächeln an: "Dann dachte ich: Schieß ihn so fest wie du kannst! Wenn er rein geht, ist er drin. Wenn nicht, gibt es ja das Fangnetz hinter dem Tor, so dass niemand verletzt werden kann …"

Erste Nationalelf-Nominierung

Tellas Traumtor am Sonntag rundete die Woche ab, die der Angreifer als "meine beste Woche des Jahres bislang" einordnete. Natürlich, war er doch bei zwei Partien zum Einsatz gekommen, die Bayer jeweils gewann, und obendrein auch noch erstmals für die Nationalmannschaft Nigerias nominiert worden.

"Ich bin wirklich glücklich über diese erste Chance, für mein Land zu spielen. Das war eines meiner Ziele, das ich mir für diese Saison gesetzt hatte", sagte Tella, dessen Start in die fast perfekte Woche aber alles andere als optimal verlaufen war.

So erfuhr er von seiner Nominierung für Nigeria erst nach dem Europa-League-Spiel in Baku gegen Qarabag Agdam (1:0). Und erahnte zunächst negative Kommentare zu seinem Spiel (kicker-Note 5), als er die vielen Nachrichten auf seinem Smartphone wahrnahm.

"Ich war ziemlich verärgert, wie ich gespielt hatte"

"Ich war überrascht. Ich habe von der Nominierung nach dem Spiel in Baku erfahren", erzählt der extrem schnelle Außenstürmer, "ich war ziemlich verärgert, wie ich gespielt hatte." Als er dann die Flut an Mittelungen sah, habe er gedacht, dass da drinsteht, "dass ich richtigen Müll gespielt habe". Als er die Nachrichten dann checkte, stellte sich heraus, dass es die offizielle Nominierung und die Gratulationen von seiner Familie und Freunden dazu waren.

"Hat mir viel Selbstvertrauen für das Spiel gegeben"

Nachrichten, die den Neuzugang nochmal pushten. "Solch gute Neuigkeiten zu bekommen, hat mir viel Selbstvertrauen für das Spiel gegeben", erkläre Tella, der selbstkritisch anmerkt: "Bislang habe ich noch nicht meine beste Leistung gezeigt. Ich kann noch einiges lernen."

"Er zeigt eine großartige Einstellung"

Diese Haltung weiß Xabi Alonso an dem extrem schnellen und vielseitigen Flügelstürmer zu schätzen. "Er ist ein klasse Junge mit einer großartigen Mentalität. Er ist bereit, wenn er beginnen darf. Und er ist bereit, wenn er von der Ersatzbank kommt. Er zeigt eine großartige Einstellung - und das ist es, was wir brauchen", lobte der Trainer seinen Joker nach der Partie.

Und auch die sportlichen Qualitäten finden beim Leverkusener Trainer Gefallen. "Nathan ist ein Spieler, der die Fähigkeit besitzt, die richtigen Dinge zu machen. Er ist in der richtigen Position, hat die Qualität, zum richtigen Zeitpunkt im Strafraum da zu sein", urteilt der Baske und sieht für Tella trotz der starken Konkurrenz in Nigeria Perspektiven für diesen in der Nationalmannschaft.

"Ich bin glücklich, dass Nathan berufen wurde"

Angesichts von Angreifern wie Victor Osimhen und Victor Boniface erklärte Xabi Alonso: "Nigeria hat viele großartige Mittelstürmer, aber diese Mittelstürmer benötigen auch starke Flügelstürmer. Ich bin glücklich, dass Nathan berufen wurde."

Wobei dies angesichts der Tatsache, dass Bayer Anfang 2024 wegen des Afrika-Cups (13.1. bis 11.2.) nun mit Tella, Boniface, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou und Amine Adli gleich fünf Akteure fehlen könnten, nur für die Situation seines Schützlings gilt.

Doch da er den drohenden Engpass nicht verhindern kann, nutzt Xabi Alonso ein einfaches Rezept, um mit diesem umzugehen. "Ich weiß es", sagt der Baske, "aber ich denke nicht daran …" Fußball kann manchmal auch für Trainer ganz einfach sein.