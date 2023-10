Leistungsgerechtes Remis: Wolves und Newcastle teilen sich die Punkte

Die Wolverhampton Wanderers und Newcastle United haben sich leistungsgerecht 2:2 getrennt. Die Hausherren konterten zweimal die Führungstore durch Magpies-Angreifer Wilson.

Newcastle, das nach dem 0:1 gegen den BVB mit Wilson anstelle des verletzten Isaks auflief, erwischte den besseren Start und verbuchte die erste Möglichkeit. Longstaffs Schuss aus halbrechter Position rauschte nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei (8.).

Wilson trifft per Seitfallzieher

Auch die vor heimischer Kulisse spielenden Wolves kamen immer wieder ins letzte Drittel, die besseren Chancen erarbeiteten sich aber die Gäste. Die gingen in der 22. Minute auch in Front, nachdem José Sa eine Flanke von Gordon nicht festhielt und Wilson die Kugel per Seitfallzieher in den Maschen unterbrachte.

Lemina antwortet mit Köpfchen

Die Wolves reagierten mit energischerem Offensivspiel und kamen in der Folge auch ab und an gefährlich vors gegnerische Tor. Matheus Cunha scheitere nach einer knappen halben Stunden am stark parierenden Pope (29.), der sieben Minuten später nicht gut aussah. Bei einem Eckball griff Newcastles Hintermann neben den Ball und lud Lemina ein, der dankend annahm und zum Ausgleich einköpfte (36.).

Die Gäste wussten die Schlagzahl nach dem Gegentreffer wieder zu erhöhen und bekamen in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs einen Elfmeter, den Wilson zur erneuten Führung für Newcastle nutzte (45.+4).

Hwang sehenswert zum erneuten Ausgleich

Nach der Pause ging es nur in eine Richtung, die Defensive der Magpies war durchgehend gefragt und verteidigte die Angriffe der Wolves bis zur 70. Minute gut weg. Danach kam aber der Auftritt von Hwang, der Longstaff mit einem Haken hervorragend aussteigen ließ und das 2:2 erzielte (71.).

Die Partie lief ihrem Ende entgegen, erst in der Nachspielzeit kam es nochmal zu einer Aufreger, als Kalajdzic im Strafraum von Lascelles niedergerungen wurde, dafür jedoch keinen Elfmeter bekam (90.+1). Schiedsrichter Anthony Taylor hatte sich die Situation nicht angeschaut.

Die Wolves gastieren am kommenden Samstag bei Sheffield United (16 Uhr). Newcastle reist zum Achtelfinale des League Cups am Mittwoch ins Old Trafford (21.15 Uhr).