Kopfball und Konter: Brentford bestätigt Chelseas Heimschwäche

Den FC Chelsea drückt in Heimspielen der Schuh. GegenBrentford spielten die Blues dominant, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Die Gäste gingen schließlich mit ihrer ersten guten Chance in Führung und brachten den Sieg über die Zeit.

Mauricio Pochettinos FC Chelsea kam in den vergangenen Wochen zuletzt immer besser in Fahrt, auch wenn man jüngsten 2:2 beim FC Arsenal den Derbysieg spät aus der Hand gab. Sorgen bereitet den Blues in dieser Spielzeit allerdings noch die Heimschwäche: Nur fünf Punkte fuhr man aus den ersten fünf Spielen an der Stamford Bridge ein.

So wollte man gegen Brentford, der trotz des jüngsten 3:0-Heimsiegs gegen Burnley schwach in die Saison gekommen ist, schnell für klare Verhältnisse sorgen. Über den umtriebigen Palmer sowie die schwer zu bändigenden Flügelspieler Sterling und Madueke liefen die Gastgeber an, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Mal stand das Aluminium im Weg (10.), mal war Torhüter Flekken Endstation (12.) - meist aber lag es an der fehlenden Durchschlagskraft, dass trotz einer einseitigen Partie zur Pause noch die Null stand.

Chelsea drängt - Brentford trifft

Am Einbahnstraßenfußball des FC Chelsea änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts - doch der Bann wollte nicht brechen. Im Gegenteil: Statt den engagierten Auftritt mit der Führung zu belohnen, gerieten die Blues durch die erste gute Gelegenheit der Gäste in Rückstand.

Mit einem Heber von der Grundlinie an den zweiten Pfosten hebelte Mbeumo die Defensive der Blues aus. Diese verlor den aufgerückten Pinnock aus den Augen und der drückte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (58.).

Chelsea drückte im Anschluss weiterhin aufs Gaspedal, gefährliche Abschlüsse wollten den Blues gegen dicht stehende Bees aber nicht mehr gelingen. Kurz vor Schluss hatten sie sogar Glück, dass Mbeumo nur das Außennetz traf (90.), kurz darauf schob er den Ball aber ins leere Tor, weil Sanchez bei einer Ecke mit nach vorne gegangen war.

Chelsea empfängt am Mittwochabend im Achtelfinale des League Cups die Blackburn Rovers (20.45 Uhr), Brentford trifft am 4. November auf West Ham United (16 Uhr).