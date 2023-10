Tottenham schlägt Crystal Palace und baut Tabellenführung auf fünf Punkte aus

Die Tottenham Hotspur haben sich zur Eröffnung des zehnten Premier-League-Spieltags mit 2:1 bei Crystal Palace durchgesetzt und ihre Führung an der Tabellenspitze ausgebaut. In den letzten Minuten mussten die Spurs noch einmal zittern.

Heung-Min Son (li.) erzielte das 2:0 auf Vorlage von Brennan Johnson (re.). AFP via Getty Images

Die Spurs wollten mit einem Sieg bei Crystal Palace vorlegen und den Abstand an der Spitze der Premier League auf Verfolger Manchester City bis auf fünf Punkte ausbauen. Die Eagles dagegen hatten die letzten drei Aufeinandertreffen gegen die Nordlondoner verloren - und wollten dieser Serie ein Ende setzen. Vor der Partie gab es eine Schweigeminute für die vor Kurzem verstorbene englische Fußballikone Sir Bobby Charlton - wie es auch in allen anderen Spielen des Spieltags der Fall sein wird.

Torlose erste Hälfte

Tottenham begann mit mehr Spielanteilen, die ersten offensiven Ansätze gingen aber von den Hausherren aus: Zunächst konnte der Ex-Wolfsburger van de Ven das Laufduell gegen Hughes gewinnen (6.), kurz darauf rettete Vicario gegen Edouard (8.). Die Spurs taten sich lange Zeit schwer, Räume gegen die kompakt verteidigenden Eagles zu finden. Maddison (17.) und Richarlison (20.) hatten quasi die einzigen Torabschlüsse bei der Elf von Ange Postecoglou, alle anderen Aktionen wurden bereits im Keim erstickt.

Crystal Palace hatte kurz vor der Pause noch einmal eine etwas aktivere Phase nach vorne, aber erneut der pfeilschnelle van de Ven (35.) und eine schwache Ballannahme von Edouard (40.) verhinderten potenziell gefährliche Szenen - so ging es torlos in die Pause.

Wards Eigentor zum 0:1 - Son erhöht

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst Glück, dass der eingewechselte Emerson Royal eine abgefälschte Hereingabe von Richarlison noch vor der Linie klären konnte (52.) - quasi im Gegenzug trafen die Spurs dann zur Führung. Über Romero, Pedro Porro und Sarr landete der Ball mit etwas Glück bei Maddison, dessen mit vollem Risiko hereingebrachte Hereingabe Ward unglücklich ins eigene Tor lenkte (53.).

Tottenham ließ den Ball laufen, hatte zu Spielende 76 Prozent Ballbesitz und belohnte sich knappe zehn Minuten später. Son vollendete einen toll vorgetragenen Angriff auf Vorlage von Brennan Johnson (66.). Mit einem Zwei-Tore-Rückstand beruhigte sich das Geschehen etwas. Torchancen gab es zunächst nicht. Crystal Palace hatte genug damit zu tun, das eigene Tor zu verteidigen - kam wenn, dann vereinzelt über Standards nach vorne (77.). Einen möglichen Handelfmeter für die Spurs gab es nach VAR-Review nicht (83.), ebenso wenig wie das 0:3. Son hatte in der Nachspielzeit die Chance, sein Schuss wurde aber geblockt (90.+1).

Spurs müssen zittern

Drei Minuten später wurde das Spiel plötzlich noch einmal spannend: Ayew versenkte einen Ball nach Vorlage von Andersen (90.+4). Auch diese Szene schaute sich der VAR wegen eines möglichen Handspiels bei der Annahme an - nach minutenlangem Check zählte der Treffer aber. Die Eagles witterten ihre Chance, warfen alles nach vorne und kamen in der 12. Minute der Nachspielzeit durch Matheus Franca noch zu einem gefährlichen Abschluss, der aber nicht den Weg ins Ziel fand. Tottenham rettete das 2:1 somit über die Zeit und hat zumindest die Nacht über fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Die Spurs empfangen am nächsten Spieltag zum Montagabendspiel (21 Uhr, LIVE! bei kicker) den FC Chelsea. Crystal Palace gastiert am kommenden Samstag (4. November, 16 Uhr) beim FC Burnley.