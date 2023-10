Sir Bobby Charlton verstorben

Die Fußballwelt trauert um einen ihrer Größten. Sir Bobby Charlton ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Er war einer der Überlebenden der Flugzeugkatastrophe von München, die 1958 die halbe Mannschaft der "Busby Babes", des jungen Manchester United, von einem auf den anderen Moment auslöschte. Während manche seiner Mitspieler jung ihr Leben ließen, durfte Sir Bobby Charlton ein langes genießen. Nun ist er im Alter von 86 Jahren verstorben.

Charltons langjähriger Verein Manchester United, für den er zwischen 1956 und 1973 aufgelaufen war, gab den Tod der Klublegende am späten Samstagnachmittag bekannt. "Er war ein Held für Millionen. Nicht nur in Manchester oder im Vereinigten Königreich, sondern überall auf der Welt, wo Fußball gespielt wird", verkündete der englische Rekordmeister, mit dem Charlton dreimal die Meisterschaft, einmal den Pokal und 1968 den heiß ersehnten Europapokal der Landesmeister gewann.

Sein größtes Jahr war schon 1966 gewesen, als er die englische Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land zum ersten und bis heute einzigen WM-Titel führte. Am Jahresende wurde der schussgewaltige Antreiber auch mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet.

In 758 Pflichtspielen stand das Eigengewächs für die Red Devils auf dem Platz, 249 Tore gelangen einem der beidfüßigsten Spieler der Fußballgeschichte dabei. 49 Treffer waren es in 106 Länderspielen im Trikot der "Three Lions". In Charlton, der 2011 auch mit dem Walther-Bensemann-Preis ausgezeichnet wurde, verliert England seinen vielleicht größten Fußballspieler.