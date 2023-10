Dreierpack Nketiah: Arsenal siegt souverän gegen Schlusslicht Sheffield

Der FC Arsenal hat die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten Sheffield United souverän gelöst. Die Gunners setzten sich vor allem dank eines Dreierpacks von Nketiah, der den verletzten Gabriel Jesus vertrat, mit 5:0 durch.

Gunners-Coach Mikel Arteta hatte mit seinem Team am Dienstag einen enorm wichtigen 2:1-Erfolg in Sevilla in der Champions League gefeiert. Matchwinner Gabriel Jesus, der mit einem Tor und Assist geglänzt hatte, musste in der Schlussphase jedoch angeschlagen runter und fehlte den Londonern daher für die Heimaufgabe gegen Schlusslicht Sheffield United, das zuletzt 1:2 gegen Manchester United verloren hatte.

In der Sturmspitze schenkte Arteta stattdessen Nketiah von Beginn an das Vertrauen, zudem begannen Kiwior, Zinchenko, Havertz und Smith Rowe für Gabriel, Tomiyasu, Ödegaard sowie Jorginho (alle Bank).

Rice findet Nketiah

Gegen den noch sieglosen Tabellenletzten (ein Punkt) übernahmen die Gunners wenig überraschend von Beginn an die Spielkontrolle - ohne dabei aber richtig zwingend zu werden. Der optischen Überlegenheit und dem vielen Ballbesitz entsprang kaum Zwingendes: Mal wurde Zinchenko noch geblockt (16.), ein weiteres Mal dribbelte sich Saka vor dem Tor fest (19.).

Nach knapp einer halben Stunde brachte ein Geistesblitz von Rice die Gunners auf die Siegerstraße: Der Neuzugang bediente Nketiah mit einem präzisen Zuspiel im Strafraum, der Gabriel-Jesus-Vertreter verarbeitete das Leder stark und ließ Foderingham aus kurzer Distanz keine Chance (28.). Arsenal hatte die Partie mit der Führung im Rücken weiter klar im Griff, Foderingham verhinderte vor der Pause gegen Gabriel Martinelli das 2:0 (41.).

Nketiahs Doppelschlag nach der Pause beseitigt die letzten Zweifel

Das sollte dafür kurz nach der Pause erneut Nketiah besorgen - nach einer Ecke von der rechten Seite konnte Foderingham den Ball nicht festhalten, der 24-Jährige staubte trocken ab (50.). Die endgültige Entscheidung besorgte der Stürmer dann kurz darauf selbst - mit seinem dritten und schönsten Treffer: Aus 18 Metern knallte Nketiah das Leder in den linken Torwinkel (58.).

Die ohnehin vollkommen einseitige Partie war mehr als nur entschieden, die Gäste kamen auch über die gesamte zweite Hälfte praktisch nicht aus der eigenen Hälfte. Artetas Joker schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe: Fabio Vieira stellte per Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, auf 4:0 (88.). Tief in der Nachspielzeit sorgte der ebenfalls eingewechselte Tomiyasu nach einer Ecke per Abstauber aus kurzer Distanz für den 5:0-Endstand (90.+6).

Mit dem Pflichtsieg rückt Arsenal wieder auf zwei Punkte an Spitzenreiter Tottenham heran, am Mittwoch gastieren die Gunners ab 20.30 Uhr im Rahmen des Achtelfinals im League Cup bei West Ham United. Sheffield United empfängt am 4. November ab 16 Uhr die Wolves.