Doppelpack beim Charlton-Abschied: Haaland schießt ManCity zum Derbysieg

Zum Abschied von Sir Bobby Charlton musste Manchester United im heimischen Old Trafford eine bittere Niederlage hinnehmen. Beim 0:3 im Derby gegen ManCity waren die Red Devils fast chancenlos.

Das erste Manchester-Derby seit dem FA-Cup-Finale der vergangenen Saison, das ManCity mit 2:1 für sich entschieden hatte, stand unter einem Namen: Sir Bobby Charlton. Die englische Ikone und Vereinslegende Manchester Uniteds war gut eine Woche vor dem Duell verstorben und stand im ersten Heimspiel seiner Red Devils nach seinem Ableben im Mittelpunkt. Mit einer Zeremonie gedachten beide Teams aus Manchester dem Weltmeister von 1966, der die Stadt in ihrer Fußballverrücktheit über die Rivalität hinaus vereinte.

Maguire auf der Linie - Haaland vom Punkt

Auf dem Platz hatten die Skyblues etwas mehr vom Ball, erlaubten sich speziell in den Anfangsminuten aber einige ungewohnte Fehler. Die auf Umschaltmomente lauernden Red Devils nutzten diese aber nicht aus. Stattdessen sah Pep Guardiola, der nach dem 3:1 in der Königsklasse bei Young Boys Bern gleich die halbe Startelf ausgetauscht hatte, wie seine Schützlinge fast in Führung gingen. Onana rettete jedoch erst gegen Foden und dann auch vor Haaland, ehe Maguire die Kugel von der Linie beförderte (8.).

Eine gute Viertelstunde später war der Schlussmann der Red Devils dann geschlagen. Haaland verlud den Kameruner vom Punkt (26.) nachdem der VAR Schiedsrichter Paul Tierney auf ein Halten von Höjlund gegen Rodri aufmerksam gemacht hatte. Ein Fehler, den der Däne wenig später fast wieder gutgemacht hätte. Doch im entscheidenden Moment geriet er ins Stolpern und konnte in der Folge nur noch für Bruno Fernandes auflegen, der verzog (31.).

Haaland-Doppelpack im zweiten Anlauf

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wurde es dann nochmal richtig wild. Erst kratzte United am Ausgleich, doch scheiterte in Person von McTominay an Ederson (45.+1), dann ließ Haaland die absolute Topchance auf den Doppelpack liegen. Bernardo Silvas feinen Heber nickte er aus kurzer Distanz zu zentral auf den Kasten und scheiterte am überragend reagierenden Onana, der das 0:1 aus Sicht der Hausherren festhielt (45.+5).

Nach dem Seitenwechsel nahm Erik ten Hag, der die Startelf der Red Devils im Vergleich zum 1:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen dreimal verändert hatte, einen Wechsel vor und brachte Mount für Amrabat. Für Action sorgte aber einmal mehr Haaland. Der Stoßstürmer ließ Onana in einer baugleichen Situation wie vor der Pause keine Chance und schnürte im zweiten Anlauf den Doppelpack (49.), dem ein weiterer Versuch durch Grealish folgte (57.).

Foden zur Entscheidung

Die Citizens dominierten das Geschehen nun nach Belieben und diktierten das Spiel souverän, ohne aber mit Nachdruck den dritten Treffer zu forcieren. Erst nachdem Rashford den Anschluss aus dem Nichts um Zentimeter verpasst hatte (69.), zogen die Gäste wieder an und brachten prompt Haaland in die Spur, gegen den Onana im Privatduell auf 2:2 stellte (71.).

Einmal musste der Torhüter die Kugel allerdings noch aus dem Netz holen. Nach Haalands Querpass hatte Foden nur noch den Fuß hinhalten müssen, um den 3:0-Endstand zu besiegeln (80.).

Manchester United trifft bereits am Mittwoch (21.15 Uhr) im League Cup zu Hause auf Newcastle United. Manchester City ist in jenem Wettbewerb an den Magpies gescheitert und daher erst wieder kommendes Wochenende gefordert. Dann empfängt der Triple-Sieger Bournemouth (Samstag, 16 Uhr).