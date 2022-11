WM-Traum geplatzt: Prömel fällt wegen einer Knöchelfraktur "lange aus"

Grischa Prömel hatte in der vergangenen Woche verkündet, dass er auf der vorläufigen Liste für den WM-Kader von Hansi Flick steht. Der Traum von Katar platzte am Samstag nach einem Zusammenprall mit Christoph Baumgartner.

In der Vorwoche hatte Grischa Prömel verraten, dass er auf der geheimen Kaderliste von Hansi Flick für die Weltmeisterschaft, die der Bundestrainer bei der FIFA eingereicht hatte, steht. Keine sieben Tage später ist der Traum von Katar geplatzt.

Bandapparat könnte ebenfalls betroffen sein

Christoph Baumgartner rutschte bei der Niederlage gegen Leipzig (1:3) in der Anfangsphase unfreiwillig mit einer Grätsche in seinen Mitspieler und verletzte ihn am rechten Knöchel. Prömel zeigte sofort an, dass er eine Trage braucht und wurde auf dieser dann auch vom Feld getragen. Kurz nach Abpfiff gab Trainer André Breitenreiter gegenüber "Sky" Auskunft über die Schwere der Verletzung: "Er hat eine Fraktur des Knöchels. Damit fällt er sehr lange aus." Es bestehe zudem die Gefahr, dass der "Bandapparat" ebenfalls betroffen sein könnte, teilte die TSG am Samstagabend mit.

Es tut mir extrem leid. Christoph Baumgartner

Die Verletzung des Mittelfeld-Motors ging nicht "spurlos" an seinen Mitspielern vorbei. In der Halbzeit mussten sie sich laut der Aussage von Breitenreiter erstmal sammeln. Obwohl dies den Hoffenheimern ein wenig gelang und sie ihre Leistung steigerten, siegten die Leipziger am Ende verdient. Doch das Ergebnis rückte vor allem für Baumgartner, der Prömel unglücklich erwischt hatte, in den Hintergrund, weil er "derjenige war, der ihn verletzt hatte": "Es tut mir extrem leid", so der Österreicher.

Besonders bitter aus Hoffenheimer Sicht: Während Prömel verletzt am Boden lag, wurde das Spiel nicht unterbrochen, bis Dennis Geiger Dominik Szoboszlai vor dem eigenen Strafraum am Trikot zupfte. Den fälligen Freistoß brachte Christopher Nkunku nach der Behandlungspause im Tor unter.

Damit endet nicht nur der WM-Traum von Prömel, sondern Hoffenheim muss lange auf eine "Säule", wie Kevin Vogt den Sechser bezeichnete, verzichten. Wie wichtig der Rückkehrer von Union Berlin für die TSG ist, verdeutlicht schon seine Statistik. In allen bisherigen 15 Pflichtspiele stand der 27-Jährige auf dem Platz. Besonders die Laufstärke (meist gelaufene Kilometer pro Spiel in der Bundesliga) wird den Kraichgauern fehlen.