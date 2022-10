Prömel in Plauderlaune: "Habe eine Info bekommen, dass ich auf Flicks Liste stehe"

Dieser Name kommt überraschend: Grischa Prömel steht auf der geheimen Kaderliste von Hansi Flick, die der Bundestrainer bei der FIFA für die anstehende WM eingereicht hat.

Hansi Flick musste 55 Namen auf eine Liste schreiben und diesen vorläufigen WM-Kader bei der FIFA einreichen. Der DFB schwieg zu Details, die Bildzeitung vermeldete eine Liste mit 44 Namen, die der Bundestrainer wie folgt kommentierte: "Nicht alle Namen stimmen."

Am Sonntagabend kam eine Name dazu, der bislang nirgendwo öffentlich fiel, aber definitiv in Flicks Gedankenspielen vorhanden ist. "Ich habe eine Info bekommen vom Verein. André Breitenreiter hat mich informiert, dass ich auf dieser Liste stehe", sagte Grischa Prömel im Nachgang des Spiels beim 1. FC Köln (1:1). Über weitere Namen sagte er nur, dass er das nicht wisse.

Der 27-jährige Stuttgarter, der vor dieser Spielzeit von Union Berlin zu den Kraichgauern gewechselt war, absolvierte am Sonntagabend sein zwölftes Bundesligaspiel in dieser Saison. Damit hat der Mittelfeldspieler alle möglichen Partien bestritten - nur zweimal wurde er ausgewechselt.

Flick und Prömel kennen sich von Olympia 2016

Flick und Prömel kennen sich - und zwar von der Olympia-Auswahl 2016, als das deutsche Team unter Trainer Horst Hrubesch die Silbermedaille gewann (4:5 im Elfmeterschießen). Flick fungierte damals als Sportdirektor beim DFB und war eben auch beim Turnier in Brasilien dabei, wo er zwei Jahre zuvor als Assistent von Joachim Löw Weltmeister wurde.

Und wie groß sind die Chancen, dass Prömel mit zur WM nach Katar fährt? "Ich kann nichts anderes machen, als jedes Wochenende Vollgas zu geben. Und dann hoffe ich darauf, dass ein Spieler wie ich in der Mannschaft gefragt ist."