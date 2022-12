Wer überträgt Kroatien-Marokko live in TV und Stream?

Bei der WM 2022 in Katar steigt am Samstagnachmittag das Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko. Wer überträgt die Partie live in TV und Stream?

Sie treffen am Samstag ein zweites Mal aufeinander: Luka Modric (li.) und Achraf Hakimi. imago images (2)

Am Samstagnachmittag (16 Uhr) findet im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan das Spiel um Platz drei statt. Es kommt dabei zur ersten und einzigen Neuauflage einer Partie, die es bei dieser Winter-WM in Katar schon einmal gegeben hat: Außenseiter Marokko fordert den noch amtierenden Vizeweltmeister Kroatien ein zweites Mal heraus.

Beide Teams waren zum WM-Auftakt in Gruppe F erstmals überhaupt in diesem Wettbewerb aufeinandergetroffen, hatten sich aber in einer Partie auf überschaubarem Niveau 0:0 getrennt (kicker-Spielnote 4,5).

In der Folge steigerten sich besonders die Marokkaner, die ihre Gruppe überraschend gewannen und sowohl Spanien (3:0 i.E.) als auch Portugal (1:0) aus dem Turnier warfen. Damit war bereits Geschichte geschrieben, nie zuvor hatte eine afrikanische Mannschaft ein WM-Halbfinale erreicht. Auch gegen Titelverteidiger Frankreich hielt Marokko stark mit, verlor letztlich aber mit 0:2 in der regulären Spielzeit.

Kroatien steigerte sich nach der Gruppenphase kontinuierlich und schaltete auf dem Weg in die Vorschlussrunde Japan (3:1 i.E.) und Brasilien (4:2 i.E.) aus. Argentinien war am Dienstagabend (0:3) dann aber doch eine Nummer zu groß. Nun soll dem zweiten Platz bei der WM 2018 der dritte bei der WM 2022 folgen. Ob Kroatiens Kapitän Luka Modric anschließend seine internationale Karriere beenden wird, steht indes in den Sternen.

"Magenta TV" überträgt exklusiv - Fuss kommentiert

In Deutschland wird das Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Marokko nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern exklusiv auf "Magenta TV" übertragen. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz. Insgesamt waren 16 der 64 WM-Partien exklusiv bei "Magenta TV" zu sehen, darunter auch zwei Achtelfinals. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.