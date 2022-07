Wechsel offiziell: Lewandowski erhält Vierjahresvertrag beim FC Barcelona

2010 wechselte er in die Bundesliga, seit 2014 spielte Robert Lewandowski für den FC Bayern. Jetzt ist es auch offiziell, dass diese Ära zu Ende ist: Der FC Bayern hat den Transfer zum FC Barcelona am Dienstagabend bestätigt.

Das ewige Hin und Her hat ein Ende jetzt auch offiziell ein Ende, nachdem die letzten Details besprochen wurden und am Montag der obligatorische Medizincheck absolviert wurde, kam am Dienstagabend auch die Transfermeldung beider Vereine. Dass Lewandowski den FC Bayern nach acht Jahren verlassen und seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern wollte, war bereits zum Ende der vergangenen Saison klar. Dem Wunsch des Polen, München noch in diesem Sommer zu verlassen, kam der deutsche Rekordmeister jedoch lange nicht nach. Die Führungsetage sei überzeugt gewesen, dass der Neuner auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen werde.

Vertrag bis 2026 in Barcelona

Dem ist nun bekanntlich nicht so, der FC Barcelona, Lewandowskis Wunsch-Ziel, hat die Forderungen des FC Bayern erfüllt und den Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021 mit einem Vertrag über vier Jahre ausgestattet. Die Ausstiegsklausel wurde auf 500 Millionen Euro festgelegt. Bleibt er bis Ende der Vertragslaufzeit wäre der Stürmer 37 Jahre alt. In München freut man sich derweil über die gewünschte Ablösesumme - 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni sind es. Dass der 33-Jährige diese Summe auch mit nur einem Jahr Vertragslaufzeit allemal wert ist, zeigt seine Vita: Sieben Mal wurde er in der Bundesliga Torschützenkönig (einmal mit Dortmund, sechsmal mit Bayern). Mit dem BVB wurde er zweimal Meister (2011, 2012) und einmal Pokalsieger (2012).

Lewandowski füllt Bayerns Vitrinenschrank

Nach dem ablösefreien Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2014 kam Lewandowski aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Mit den Bayern gewann er acht Meisterschaften, dreimal den Pokal, wurde 2020 Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister und UEFA-Spieler des Jahres.

Einen besonderen Moment erlebte Lewandowski am letzten Spieltag der Saison 2020/21. "Lewy" erzielte gegen Augsburg sein 41. Saisontor und brach damit den Uralt-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 (40 Tore). Für den kicker war er nicht zuletzt deswegen 2021 die "Persönlichkeit des Jahres".

Einen Rekord wird Lewandowski nun aber nicht mehr brechen können. Die 365 Bundesligatore von Gerd Müller in der ewigen Torjägerliste bleiben unerreicht. Lewandowskis Zähler bleibt bei 312 Toren stehen.