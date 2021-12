Lewandowski ist unsere "Persönlichkeit des Jahres" 2021

Er ist als Torjäger der Mann der Rekorde. Sein Auftreten zeichnet ihn zudem aus. Für den kicker ist Robert Lewandowski (33) deshalb die "Persönlichkeit des Jahres" 2021.

Selten fiel eine Entscheidung der stets angeregt diskutierenden kicker-Redaktion über die "Persönlichkeit des Jahres" so eindeutig aus wie diesmal. Deswegen: Lewandowski ist auf Weltklasseniveau konstant herausragend.

Zwei Top-Werte ragen heraus, zweimal schuf der Torjäger des FC Bayern eine neue Dimension: Im letzten Spiel der Saison 2020/21 schob er gegen Augsburg in der 90. Minute zu seinem 41. Saisontor ein. Gerd Müllers Bestwert von 40 Treffern, in der Saison 1971/72 vermeintlich für die Ewigkeit in die deutsche Fußball-Geschichte geschrieben, war überboten. Ebenso dessen 1972er Jahresertrag von 42 Toren: 43 Tore erzielte Lewandowski im Kalenderjahr 2021 in der Bundesliga.

Mit der Entwicklung des originären Fußballers korrespondiert die der Persönlichkeit Lewandowski. Professionalität, Disziplin, Ehrgeiz und Bescheidenheit zeichnen den polnischen Nationalspieler aus, der abseits des Rasens immer noch einen zurückhaltenden und unaufdringlichen Umgang pflegt. Aber stilsicher und offener als zuvor nimmt Lewandowski dabei seine Rolle als Weltstar und verantwortungsbewusster Profi mit sozialem Engagement jetzt an und wahr.

Ich traue Robert zu, in Polen Ministerpräsident zu werden. Uli Hoeneß

Lewandowski, inzwischen dritter Kapitän und absolute Führungsfigur beim FC Bayern, bringt seine Meinung vor. Uli Hoeneß begegnet er als "ein Mensch, der viel nachdenkt", und als "ein intelligenter Bursche" mit einem "klaren Blick auf die Welt". Diese Fähigkeiten eröffneten ihm auch nach der aktiven Zeit alle Möglichkeiten, meint der FCB-Ehrenpräsident: "Robert würde ich es sogar zutrauen, dass er Ministerpräsident in Polen wird, wenn er in die Politik ginge."

"Der optimale Jahresabschluss"

Die Rede auf großer Bühne beherrscht Lewandowski schon, wie er bei der vom kicker organisierten Verleihung des Goldenen Schuhs bewies; wie auch beim Ballon d'Or, wo er als sichtlich enttäuschter Zweiter trotzdem souverän Lionel Messi zum überraschenden 1. Platz gratulierte. Der Sport solle "immer verbinden, nie trennen, im Sport wie im Leben sollte immer das Fairplay zuerst kommen", sagt er nun ausgangs 2021. "Und wenn meine Haltung auf dem Platz und meine Arbeit mit der kicker-Auszeichnung als Persönlichkeit des Jahres honoriert werden, kann ich versichern, dass ich sehr stolz darauf bin. Es ist der optimale Jahresabschluss."

