Warum darf Mainz in der Youth League spielen?

Mainz 05 ärgert in der Youth League die großen europäischen Schwergewichte, doch warum dürfen die Nullfünfer überhaupt im Nachwuchs-Wettbewerb antreten?

Die Youth League ist, wenn man so will, die Champions League für A-Junioren. Startberechtigt für den zur Saison 2013/14 eingeführten Wettbewerb sind nämlich die Nachwuchsteams der 32 der an der Champions-League-Gruppenphase teilnehmenden Mannschaften.

Warum darf dann Mainz 05 in der Youth League antreten? Möglich macht das eine Änderung ab der Saison 2015/16. Seitdem qualifizieren sich nämlich auch die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem UEFA-Klubkoeffizienten für die Youth League - also auch die Mainzer als amtierender Deutscher A-Jugend-Meister. Seitdem wird der Jugend-Wettbewerb in einem zweigleisigen System ausgetragen. Die Nachwuchsteams der Champions-League-Teilnehmer starten in der Gruppenphase (je vier Teams in acht Gruppen).

Während sich der Erste jeder Gruppe direkt fürs Achtelfinale qualifiziert, muss der Zweite einen Umweg über die Play-offs gehen. Die 32 nationalen Meister müssen für die Play-offs zwei Runden mit Hin- und Rückspiel überstehen. In den Play-offs trifft dann je eine Mannschaft aus der Gruppenphase auf eine aus dem Meisterweg.

Vier Spiele also für Mainz, um sich mit den besten Europas zu messen. Im Meisterweg schaltete das Team von Trainer Benjamin Hoffman erst NK Maribor (2:0, 1:1) und dann auch Dinamo Minsk (1:1, 2:1) aus. In den Play-offs wartete auf die Nullfünfer eine echte europäische Größe: der FC Barcelona.

Anlauf über den Meisterweg

Im Gegensatz zum Meisterweg gibt es in der K.-o.-Phase der Youth League nur ein Entscheidungsspiel. So brauchten die Mainzer also "nur" einen überragenden Tag gegen den Favoriten - und genau diesen zeigten sie: Denn im Elfmeterschießen waren es die Rheinhessen, die jubelten. Der erste Youth-League-Sieger (2014) musste die Segel streichen, das Achtelfinal-Ticket ging an den FSV. Auch eine Runde später sorgten die Nachfolger der Bruchweg-Boys für Furore und schalteten auch Manchester City (2:1) aus. Damit steht Mainz bereits im Viertelfinale der Youth League (12./13. März) und trifft dort auf den FC Porto. Ausgetragen wird das Spiel wie schon die beiden Entscheidungsspiele zuvor im Stadion am Bruchweg.

Unter die letzten acht Mannschaften wollen am Mittwoch auch RB Leipzig und der FC Bayern München. Die Sachsen, die in der Gruppenphase 1:1 und 1:2 gegen ManCity gespielt hatten, werden es in Spanien mit Real Madrid aufnehmen (18 Uhr, LIVE! bei kicker), die Bayern sind zwei Stunden früher zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam gefordert.