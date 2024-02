Bei Maric-Debüt: Zvonarek schießt U 19 des FC Bayern ins Achtelfinale

Die U 19 des FC Bayern steht im Achtelfinale der Youth League. Beim Debüt des neuen Trainers René Maric feierte der Bayern-Nachwuchs dank des Doppelpacks von Lovro Zvoanrek einen 2:0-Sieg beim FC Basel.

Erstmals die Geschicke der U 19 des FC Bayern leitete René Maric. Der 31-Jährige war erst zwei Tage vorher als Trainer installiert worden, nachdem sich die Münchener zuvor von Michael Hartmann getrennt hatten.

FC Bayern beginnt druckvoll

Anders als die Bayern, die als Gruppenzweiter den Weg durch die Play-offs gehen mussten, hat sich der FC Basel über den Meisterweg qualifiziert. In den beiden vorherigen Runden setzte sich der Schweizer Juniorenmeister gegen KAA Gent und Dinamo Zagreb durch, blieb in allen vier Duellen dabei ohne Gegentreffer. Die Aufgabe für die Münchener, bei denen mit Torhüter Max Schmitt und Stürmer Robert Ramsak zwei U-17-Weltmeister in der Startformation standen, war somit keine leichte.

Bayern kam allerdings gut in Partie und war von Beginn an optisch überlegen. Es fehlten in der Anfangsphase jedoch noch die Torchancen. Nach 15 Minuten hätte der FCB dann in Führung gehen müssen, doch der aufgerückte Rechtsverteidiger Scholze scheiterte aus kurzer Entfernung an Pfeiffer im Basel-Tor. Die Gastgeber hatten ihren ersten gefährlichen Abschluss durch einen direkten Freistoß von Beney (19.).

Basel wird besser - Zvonarek entscheidet das Spiel in der Nachspielzeit

Bayern blieb am Drücker, oftmals verpassten sie aber den Abschluss oder die Schüsse wurden geblockt (25.). Anders in Minute 31, als Zvonarek, der, wie einige andere auch, schon bei den Profis reinschnuppern durfte, nach einem Doppelpass mit Dominguez Fernandez frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte und zur Führung für die Bayern vollstreckte. Damit sollte es dann auch in die Pause gehen.

Basel war im zweiten Durchgang gezwungen, den Druck etwas zu erhöhen - und tat dies, zumindest, was die Spielanteile anging. Es gelang aber nicht, sich gefährliche Chancen herauszuspielen. Jordans Distanzschuss (62.) verfehlte ebenso das Tor wie Beneys Freistoß (73.) oder Senayas Abschluss aus der zweiten Reihe (76.). Am gefährlichsten wurde eine direkt auf das Tor getretene Ecke, die U-17-Weltmeister Schmitt aber vereitelte (77.).

Bayern ließ weiterhin nichts zu und setzte in der Schlussphase auf Konter. Eine Einladung der Baseler ließ Scott zunächst liegen (88.), in der Nachspielzeit machte es Zvonarek dann besser. Mit seinem zweiten Treffer des Tages entschied er die Partie zugunsten seiner Elf, die nach RB Leipzig und Mainz 05 als drittes deutsches Team ins Achtelfinale der Youth League einzieht und ihrem neuen Trainer René Maric somit ein erfolgreiches Debüt beschert.