Festspiele in der Youth League: Mainz schaltet ManCity im Achtelfinale aus

Nach dem FC Barcelona hat Mainz 05 in der Youth League das nächste europäische Schwergewicht ausgeschaltet. Die Rheinhessen warfen Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 aus dem Wettbewerb, profitierten dabei aber auch von einer Fehlentscheidung.

In den Youth-League-Play-offs hatten die Mainzer Junioren den FC Barcelona im Elfmeterschießen ausgeschaltet, am Dienstagabend empfingen die Nullfünfer im Stadion am Bruchweg das nächste europäische Schwergewicht. Gegen Manchester City startete der FSV ohne Respekt stark in die Partie, Amann und Martinovic hatten bereits nach wenigen Sekunden eine sehr gute Einschussmöglichkeiten (1.). Kalemba schlenzte nur kurz darauf knapp über das Tor (2.).

Müller macht's mit Wucht

ManCity war gar nicht in der Partie, präsentierte sich defensiv fehlerhaft und offensiv uninspiriert. Nach einem Stellungsfehler der Gäste legte Engel für den aufgerückten Außenverteidiger Müller quer, der die Kugel humorlos ins kurze Eck zur Führung drosch (16.).

Defensiv verstand es das Team von Trainer Benjamin Hoffmann, den Gästen in einem gut gestaffelten 4-2-3-1 nur wenige Räume für Kombinationen anzubieten. Selten kamen die Skyblues in den Strafraum - und wenn, dann war Babatz aber gegen Ndala (24.), Susoho (25.) und Taylor (27.) aufmerksam.

City wird schwungvoller und gleicht aus - Mainz antwortet nach dem Seitenwechsel

So langsam nahm die Passsicherheit der Citizens aber dennoch zu, die Offensivbemühungen wurden - vor allem angetrieben durch den 17-jährigen Ndala, der am Pfosten scheiterte (42.) - immer zielgerichteter und führten Sekunden vor der Pause zum Erfolg: Über mehrere Stationen wurde Oboavwoduo freigespielt, der Angreifer musste sechs Meter vor dem Tor nur noch zum 1:1-Pausenstand einschieben (45.+1).

In den zweiten Durchgang startete Mainz dann erneut perfekt: Nach einem Tackling von Susoho gegen den durchgebrochenen Joker Toure gab es Elfmeter für den FSV. Eine Fehlentscheidung, weil Susoho den Ball spielte. Schulz war es egal, er verwandelte sicher zur erneuten Führung (52.).

Bei ManCity war das Spiel in der Folge wie abgerissen, nur Ndala sorgte mit Einzelaktionen noch für etwas Gefahr, doch die Mainzer warfen defensiv alles rein - offensiv ließen sie aber die Entscheidung liegen. Weil den Skyblues aber auch in der Schlussphase nichts Gewinnbringendes mehr einfiel und zudem Wright die Kugel in der Nachspielzeit neben das Tor stolperte (90.+2), gehen die Mainzer Festspiele in der Youth League weiter.

Im Viertelfinale (12./13. März) treffen die Nullfünfer zu Hause dann auf den FC Porto, der zuvor Titelverteidiger Alkmaar im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatte.