Drama vom Punkt: Leipzig zieht bei Midtjylland ins Youth-League-Achtelfinale ein

RB Leipzig sah im Play-off-Spiel gegen den FC Midtjylland bereits wie der sichere Verlierer aus, ehe Jonathan Norbye in letzter Sekunde sein Team noch ins Elfmeterschießen köpfte. Vom Punkt blieben die Leipziger cool und machten das Achtelfinale der Youth League klar.

Stehen erstmals in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale der Youth League: RB Leipzig. IMAGO/motivio

RB Leipzig hatte erstmals in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase der Youth League überstanden und war in den Play-offs nun gegen den FC Midtjylland, der sich auf dem Meisterweg qualifiziert hatte, gefordert.

RB im ersten Durchgang unbeholfen

Gegen offensivstarke Dänen lief das Team von Sebastian Heidinger allerdings in der ersten Halbzeit oft nur hinterher und kassierte schon früh das 0:1: Nach einer tollen Flanke von Johannesen musste Gogorza nur noch einschieben (13.). Auch danach blieb Midtjylland das deutlich gefährlichere Team, vergab durch Iheanacho (18.), Musa (27.) und erneut Gogorza (31.) hochkarätige Chancen.

RB stand dem Tempo der Hausherren oft zu unbeholfen gegenüber, offensiv fehlte es dagegen an Struktur und Durchschlagskraft, um sich nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Gefährlich wurde es lediglich über Onuoha, der zuerst Keeper Rust zu einer Glanzparade zwang (21.) und dessen Schuss später noch entscheidend abgefälscht werden konnte (30.).

Köhler sieht Ampelkarte - Midtjylland verpasst Entscheidung

Nach der Pause präsentierte sich RB dann defensiv deutlich stabiler und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Das im ersten Durchgang teilweise wilde Spiel beruhigte sich dadurch, Torraumszenen waren lange Zeit Mangelware. Das änderte sich erst nach einem Platzverweis für die Leipziger: Der bereits gelbverwarnte Köhler ließ sich provozieren, drückte Gogorza den Ball ins Gesicht und sah folgerichtig die Ampelkarte (62.).

Danach war wieder Midtjylland deutlich am Drücker, vergab durch Melin und Iheanacho aber gleich zwei hochkarätige Chancen binnen einer Minute (65.). Später verpassten nochmal Melin (78.) sowie besonders Tornvig (89.) die Entscheidung gegen viel zu harmlose Leipziger.

Das sollte sich rächen: Bei der letzten Aktion des Spiels, einer Ecke für die Sachsen, flog Midtjylland-Keeper Rust unter dem Ball hindurch und ermöglichte es Norbye, den Ball ins leere Tor zum nicht mehr für möglich geglaubten Ausgleich zu köpfen (90.+6).

Schlieck hält einen Elfmeter - alle Leipziger cool vom Punkt

Es ging sofort ins Elfmeterschießen, in dem RB die Oberhand behielt: Erst hielt Schlieck gegen Bjerge, später knallte Kristjansson den Ball an den Pfosten. Und da alle RB-Schützen souverän trafen, nutzte U-17-Weltmeister Osawe den vierten Schuss der Leipziger, um das Achtelfinale klar zu machen.

Dieses wird am kommenden Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Die Spiele selbst finden dann im März statt.