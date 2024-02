Feyenoords Aufholjagd reicht nicht: Bayern erstmals im Viertelfinale der Youth League

Die U 19 des FC Bayern München hat erstmals in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Youth League erreicht. Nach einer tollen ersten Hälfte mussten die Münchner gegen Feyenoord Rotterdam noch zittern.

Hielt am Ende das knappe 3:2 fest: FCB-Keeper Max Schmitt. IMAGO/Box to Box Pictures

In der U-19-Bundesliga läuft es für den ältesten Nachwuchs des FC Bayern nicht rund (vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen), in den Play-offs der Youth League setzte sich das Team von René Maric dagegen souverän mit 2:0 gegen den FC Basel durch. Am Mittwochnachmittag stand nun das Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam am heimischen Campus an. Mit von der Partie waren in Hennig, Ramsak und Schmitt drei deutsche U-17-Weltmeister.

Zvonarek und Fernandez führen Regie

Die FCB-Junioren übernahmen nach einer kurzen Anpassungsphase das Kommando über die Partie. Angeführt von den starken Fernandez und Zvonarek zogen die Münchner ein tolles Kombinationsspiel auf und kamen so immer wieder gefährlich ins letzte Drittel. Einen abgefälschten Schuss von Ramsak konnte Feyenoord-Keeper Ka noch parieren (6.), ebenso wie einen Schlenzer von Asp Jensen (20.). Bei der folgenden Ecke war er dann machtlos - Wimmer staubte aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (20.).

Auch danach blieben die Bayern klar spielbestimmend, Feyenoord lief fast nur hinterher und kam zu keinem gefährlichen Abschluss. Nach einer Hacken-Vorlage scheiterte Zvonarek noch frei vor dem Tor an Ka (24.), wenig später machte es Fernandez nach einer tollen Kombination besser und traf zum 2:0 (28.). Kurz vor der Pause nutzte Demircan schließlich einen Traumpass von Zvonarek zum 3:0 (45.) - es war der hochverdiente Halbzeitstand.

Feyenoord mit Doppelschlag nach der Pause

Dachten die Bayern, das Spiel sei schon entschieden, so täuschten sie sich. Feyenoord kam enorm druckvoll aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer. Wimmer blockte noch einen Schluss von Plug auf der Linie (49.), ehe sich Groen durchs Mittelfeld tankte und Rust bediente, der zum 3:1 traf (52.). Doch damit nicht genug: Nach einer Halbfeldflanke von Plug war Giersthove im Strafraum völlig blank und traf zum 3:2 (55.).

Die Bayern steckten nach dem Doppelschlag binnen drei Minuten nicht auf. Schon nach dem 3:1 verpasste Demircan nach einer Ramsak-Flanke um Haaresbreite (54.). Später köpfte der eingewechselte Kusi-Asare wuchtig an den Pfosten (61.).

Das Spiel geriet nun zum offenen Schlagabtausch. Schmitt klärte im rechten unteren Eck stark gegen Kleijn (71.), kurze Zeit später lag der Ball im Bayern-Tor, doch Groen hatte den Ball zuvor mit dem Arm angenommen - der Treffer zählte zurecht nicht (72.). Kusi-Asare vertändelte bei einem Konter die Entscheidung (83.).

Im Viertelfinale wartet Piräus

Zwar mussten die Bayern-Junioren bis zum Schluss zittern, hielten Feyenoord in der Schlussphase aber von den ganz großen Gelegenheiten fern. Erst in der vorletzten Minute hatte Ouraghi nochmals die Gelegenheit, seinen Distanzschuss lenkte Schmitt aber mit den Fingerspitzen an die Latte (90.+4) - eine Glanzparade! So brachten die Münchner die knappe Führung über die Zeit und zogen zum ersten Mal überhaupt ins Viertelfinale der Youth League ein.

Am Sonntag (11 Uhr) steht für die Bayern-Junioren in der U-19-Bundesliga das wichtige Stadtderby beim TSV 1860 München auf dem Plan. In der Youth League geht es dann am 13. März mit dem Viertelfinale weiter, der Gegner heißt dann Olympiakos Piräus. Die Griechen setzten sich gegen den RC Lens im Elfmeterschießen durch.