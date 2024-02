Elfmeterheld Babatz: Mainz wirft Barcelona aus der Youth League

In den Playoffs der Youth League traf Mainz 05 im ausverkaufen Bruchwegstadion auf den Nachwuchs des FC Barcelona. Und den 05ern gelang im Elfmeterschießen ein echter Coup.

Der Mainzer Nachwuchs startete in das Highlight gegen den FC Barcelona mit zwei U-17-Weltmeistern: Babatz hütete das Tor, Dal begann in der Abwehr. Mit NoahDarvich stand der Kapitän der siegreichen deutschen U-17 bei den Katalanen in der ersten Elf.

Mainz kam gut in die Partie und bot den Gästen Paroli. Mit dem ersten Abschluss des Spiels brachte Kapitän Gleiber die 05er in Front (25.). Die Führung hielt aber nicht lange: Nach schöner Kombination konnte Darvich im Zentrum per Kopf ausgleichen (34.). Die Rheinhessen hätten sich über einen Pausenrückstand nicht beschweren dürfen, aber Barcas Navarro traf vor dem Mainzer Tor den Ball nicht (38.).

Mainz hat die Chance auf das 3:2

Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann aber soweit: Nach einem Solo über das halbe Feld konnte Rodriguez Torhüter Babatz überwinden (48.). Nachdem Chancen in den nächsten Minuten auf beiden Seiten Mangelware waren, kam der FSV mit einer Kopie von Barcas 1:1 zum Ausgleich. Nach Flanke auf den zweiten Pfosten legte Kalemba ab auf Schulz, der den Ball im Tor unterbrachte (73.).

Kurz vor Spielende hatten die Mainzer durch ihren auffälligen Kapitän noch die Chance auf den Sieg in der regulären Spielzeit. Gleibers Hammer aus rund 35 Metern prallte aber an den Pfosten (87.). Es ging also ins Elfmeterschießen.

Babatz hält zwei Elfmeter

Dort wurde Torhüter Babatz zum Helden. Nachdem die ersten sieben Schützen allesamt verwandelten, hielt der Mainzer Torhüter den Schuss von Bernal. Da Gleiber im Anschluss den fünften Elfmeter für die Mainzer vergab und Hernandez den Ball im Tor unterbringen konnte, ging es weiter. Den siebten Elfmeter Barcelonas von Prim wehrte Babatz erneut ab, zuvor hatten Kalemba und Toure für den FSV Nerven bewiesen.

Die Überraschung war perfekt: Mainz wirft Barcelona im ausverkauften Bruchwegstadion aus der Youth League und steht im Achtelfinale.