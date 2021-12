Bitterer Schlussmoment: Wiesbaden kassiert Last-Minute-Ausgleich in Mannheim

Nach einem Blitzstart war der SV Wehen Wiesbaden auf dem besten Weg, den ersten Sieg unter Trainer Markus Kauczinski einzufahren. Doch ein umstrittener Treffer zum 1:1-Ausgleich von Waldhof Mannheim beendete die Hoffnungen.

Waldhof-Coach Patrick Glöckner setzte auf die selbe Startelf, die 3:1 bei 1860 München gewann.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski tauschte im Vergleich zum 0:0 gegen Verl auf zwei Positionen. Hollerbach und Rieble rückten für Goppel und Kempe in die erste Elf.

Traumstart dank Thiel

In drei Pflichtspielen unter dem neuen Coach hatten die Gäste noch kein Tor erzielt - schon in der 2. Minute nahm die Durststrecke aber ein Ende. Thiel sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 25 Meter für den Traumstart. Der verlieh den Wiesbadenern zusätzliches Selbstvertrauen und Sicherheit. Mannheim tat sich zunächst schwer, eigene Akzente zu setzen. Nach 19 Minuten bewahrte Schlussmann Lyska sein Team aber vor dem Ausgleich, als er nach einer Ecke glänzend gegen den Kopfball von Seegert reagierte. Das war aber auch die einzige gute Möglichkeit, zu der Waldhof vor der Pause kam. Aus dem Spiel heraus war gegen die stabile Defensivreihe der Gäste nichts zu machen.

Ruppige Zweikämpfe, hitzige Stimmung

Doch auch die Abwehr der Mannheimer stand dem in Nichts nach. Einzig ein indirekter Freistoß im Sechzehnmeterraum, den Seegert erfolgreich blockte (23.), und ein von Farouk mit viel Effet direkt aufs Tor gezogener Eckball (25.) sorgten nach Standardsituationen für Torgefahr. Zwischenzeitlich war die Partie vermehrt von vermeidbaren Ballverlusten und ruppigen Zweikämpfen geprägt, die zu einer hitzigen Stimmung führten.

Am Muster der ersten Halbzeit änderte sich nach Wiederbeginn erstmal nichts - kein Durchkommen auf beiden Seiten. Nicht einmal nennenswerte Abschlüsse gab es zunächst. Erst in der 69. Minute war es wieder soweit - dann aber richtig knapp: Saghiri traf für Mannheim nur den Pfosten. Wiesbaden wollte sich da nicht lumpen lassen. Im direkten Gegenzug setzte Thiel einen Freistoß aus ähnlicher Position wie beim 1:0 nur knapp über das rechte Kreuzeck.

Lsyka beschwert sich vehement

Richtig turbulent wurde es dafür in der Schlussminute. Mannheim warf alles nach vorne, Gottschling flankte von der rechten Seite ins Zentrum, wo sich Keeper Lyska in einem Zweikampf, offensichtlich behindert von Verlaat, die Kugel unglücklich ins eigene Tor faustete - trotz vehementer Proteste der Gäste zählte der umstrittene Treffer in der 90. Minute.

Mannheim hält somit seine Serie aufrecht und bleibt im neunten Spiel in Folge unbesiegt, Wiesbaden hingegen wartet auch im vierten Pflichtstspiel unter Trainer Kauczinski auf den ersten Dreier.

Für Mannheim geht es am kommenden Samstag in Hannover gegen den TSV Havelse weiter. Wiesbaden hat erneut ein Montagsspiel - dann gegen den Halleschen FC.