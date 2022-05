VBL Grand Final: Termine, Format, FUT und Preisgeld

Das Teilnehmerfeld für das VBL Grand Final steht fest, die Meisterentscheidung in FIFA 22 ist angerichtet - alles Wissenswerte zum großen Saisonabschluss.

Seit Oktober 2021 kämpft die deutsche FIFA-Szene - ob Profis oder Amateure - um ein Ticket für das Grand Final der VBL. Seit dem vergangenen Wochenende und den Play-offs ist das Teilnehmerfeld komplett, die letzten 16 Spieler sind ermittelt. Die DFL hat in der Folge die Rahmenbedingungen bekannt gegeben.

Das VBL Grand Final findet am 4. und 5. Juni als Offline-Event in der Location "XPOST" in Köln statt, auch Zuschauer sind erstmals seit 2019 wieder zugelassen. Der Auftakt am Samstag erfolgt um 12 Uhr, am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr wird der neue deutsche FIFA-Einzelmeister in den letzten Partien der Saison gekürt.

FUT-Teams aus Bundesliga-Pool

Die 32 Teilnehmer teilen sich in 16 Spieler pro Konsole auf, zu Beginn wird das Feld über das Schweizer Format in fünf Runden halbiert. Die anschließende K.o.-Phase führt hin zum konsolenübergreifenden Finale zwischen PlayStation- und Xbox-Meister, das aggregierte Ergebnis nach Hin- und Rückspiel gibt den Ausschlag.

Gespielt wird im FUT-Modus von FIFA 22, dabei dürfen ausschließlich Objekte aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga verwendet werden. Die freie Auswahl aus diesem Pool ist auf zwei Spieler vom selben Klub beschränkt, außerdem sind nur je eine deutsche Ikone und ein FUT Hero aus der Bundesliga im Team erlaubt.

100.000 Euro als Gesamtpreisgeld

Ausgeschüttet wird insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, der neue deutsche Champion fährt mit 40.000 Euro nach Hause. Darüber hinaus vergibt die DFL im VBL Grand Final drei Plätze für die Play-offs zum FIFAe World Cup 2022 im Juli - entsprechend wird auch ein Spiel um den dritten Rang ausgetragen.

Amtierender Titelträger ist Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin von RB Leipzig, der seit der Finalrunde der VBL Club Championship auch deutscher Vereinsmeister ist. Der eNationalspieler ist über die Abschlussplatzierung der Sachsen im Klub-Wettbewerb ins Grand Final gerutscht, dasselbe gilt für 15 weitere FIFA-Profis.

Werder und Hansa dreimal vertreten

Zu den Favoriten zählen außer 'RBLZ_UMUT' auch Mustafa 'xMusti19' Cankal vom DFB-ePokalsieger FC St. Pauli, Timo 'TimoX' Siep vom FC Ingolstadt oder Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen - Letzterer hat sich über die Play-offs ins Grand Final gekämpft. Gültekin und Neuhausen hatten auch 2021 im Endspiel gestanden.

Mit jeweils drei Spielern sind Werder Bremen und Hansa Rostock numerisch am stärksten vertreten: Der SVW schickt Michael 'MegaBit' Bittner, Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und Jamie 'SVW_Chaser' Bartel ins Rennen. Die "Kogge" wird durch Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse, Felix 'Zizou7Zidane' Limbach und Levy Finn 'levyfinn' Rieck repräsentiert.

Titelverteidiger und zwei Ex-Meister

An beiden Finaltagen ist eine moderierte Live-Sendung vorgesehen, die sowohl auf dem Twitch-Kanal der VBL als auch von EA SPORTS ausgestrahlt wird. Verfolgt werden kann der große Saisonabschluss ebenso im Fernsehen, die Besetzung der Moderatorenpositionen ist noch nicht mitgeteilt worden.

Die deutsche FIFA-Einzelmeisterschaft im Rahmen der VBL wird bereits seit der Saison 2012/13 durchgeführt, den ersten nationalen Titel sicherte sich damals Kevin Assia. Mit 'MegaBit', 'RBLZ_UMUT' und dem Kölner Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos sind drei ehemalige Titelträger für das Grand Final 2022 qualifiziert.