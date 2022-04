Krönung der "Unvollendeten": St. Pauli gewinnt DFB-ePokal im zweiten Anlauf

Nur eine Woche nach dem verlorenen Finale in der VBL Club Championship machte es der FC St. Pauli im DFB-ePokal powered by ERGO besser und sicherte sich den Titel.

Bei den Hanseaten stand vor dem Finaltag gleich doppelt Wiedergutmachung an: Zum einen hatte St. Pauli am Wochenende zuvor zum zweiten Mal in Folge den deutschen FIFA-Vereinsmeistertitel nur knapp verpasst, zum anderen waren die Kiezkicker in der vergangenen DFB-ePokal-Saison im Xbox-Halbfinale respektive PlayStation-Finale kurz vor dem Ziel gescheitert.

Die Hamburger hatten die großen nationalen Titel demnach gleich reihenweise nur haarscharf verfehlt, der Titelhunger war St. Pauli anzumerken. Der Vizemeister der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor hatte schon am Samstag der Reihe nach Toad United, die SG Gensingen/Grolsheim 07 und den SV Werder Bremen geschlagen.

'FCSP_Kamal' schockt 'MoAuba' spät

Den einzigen Punktverlust am Samstag nahmen die Hamburger beim 6:3 gegen Werder hin - es sollte am Sonntag keiner mehr hinzukommen. Im Halbfinale traf St. Pauli auf den FOKUS CLAN, die letzte verbliebene eSport-Organisation im Wettbewerb. Einen Einsatz von Topstar und eNationalspieler Mustafa 'xMusti19' Cankal benötigten die Norddeutschen gar nicht erst.

Denn Erol 'Erol96x' Bernhardt und Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj regelten die Angelegenheit bereits in nur zwei Partien: 'Erol96x' ließ sich beim 4:2 gegen Lukas 'Sakul' Vonderheide auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer kurz vor Schluss nicht aus dem Konzept bringen und schlug in der letzten Minute noch mal zu.

Apropos letzte Minute: 'FCSP_Kamal' gelang gegen FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous ein Comeback, nachdem dieser mit 1:0 in Führung gegangen war. Kamboj glich zunächst aus und entschied das Halbfinale ebenfalls in der 90. Minute mit dem 2:1 durch einen strammen wie präzisen Schuss ins linke Toreck zugunsten von St. Pauli.

Neuauflage des Klub-Finals von 2021

Dabei hatte der 17-Jährige noch in der 85. Minute einen Elfmeter vergeben, 'FCSP_Kamal' behielt anschließend aber die Nerven. Parallel zum Duell zwischen St. Pauli und dem FOKUS CLAN setzte sich der 1. FC Heidenheim durch Siege von Deniel 'Deni10' Mutic und Burak 'Burak_May' May gegen den 1. FC Köln durch, auf dessen Seite nur Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos erfolgreich war.

So kam es am frühen Nachmittag zum Finale zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim - und damit zur Neuauflage des VBL Club Championship-Endspiels von 2021 sowie des Xbox-Halbfinals im DFB-ePokal des vergangenen Jahres. Die Hamburger waren in diesen Begegnungen jeweils als Verlierer vom virtuellen Rasen gegangen.

'Erol96x' ebnet per 5:2 den Weg

Diesmal sollten sich die Kiezkicker kurz vor dem Erfolg aber nicht mehr abfangen lassen: 'Erol96x' fuhr zum Auftakt ins Finale einen überraschend deutlichen 5:2-Sieg gegen 'Deni10' ein. Kurios war vor allem der Treffer zum 4:1 für den St. Paulianer, vor dem der Heidenheimer Verteidiger über den eigenen Torhüter stolperte und 'Erol96x' dadurch den Weg freimachte.

In der Folge stand Simon 'harterschuss22' Zügel gegen den formstarken 'FCSP_Kamal' bereits gewaltig unter Druck. Mit diesem kam er nur bedingt zurecht, das 2:0 für Kamboj nach rund einer Stunde kam einer Vorentscheidung gleich. 'harterschuss22' verzeichnete danach zwar noch einige Großchancen, ließ die passende Präzision aber vermissen.

Sekunden vor dem Abpfiff waren erste Jubelstürme der Kollegen auf 'FCSP_Kamal' im Stream zu beobachten, St. Pauli feierte den Triumph kollektiv und ausgelassen. Nach all den späten und bitteren Rückschlägen der vergangenen zwei Jahre dürfen die Hamburger endlich eine große Trophäe in die Höhe stemmen.

Die "Unvollendeten" sind gekrönt

'Erol96x' und 'FCSP_Kamal' krönten die bis dato laut Kommentator Flo Hauser "Unvollendeten" zum DFB-ePokal-Sieger 2022. Am gesamten Wochenende musste St. Paulis Ass im Ärmel - 'xMusti19' - lediglich einmal gegen Bremen antreten, was die hervorragenden Leistungen von Bernhardt und Kamboj nochmals unterstreicht.

"Es ist einfach so geil, dass dieses geile Team endlich einen Titel gewonnen hat. Jetzt gehen wir erst mal feiern", meinte 'Erol96x' nach dem letzten Match des Tages. Für Bernhardt war es sicherlich ein besonderer Erfolg, er war in der Rückrunde der VBL Club Championship sowie in Play-offs und Finale kaum mehr zum Zug gekommen.

Auf der Gegenseite überwog bei den Heidenheimern laut 'Deni10' "die Freude, Zweiter geworden zu sein". Das Team von der Brenz sei vor vielen Top-Teams gelandet, das habe "so wohl niemand erwartet". Der FCH konnte den zuletzt verlorenen VBL Club Championship-Titel jedoch nicht durch den DFB-ePokal ersetzen.