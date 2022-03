VBL: RB Leipzig holt den deutschen Meistertitel 2022

RB Leipzig gewann am Sonntag das Finale der Virtual Bundesliga Club Championship by bevestor in der Strassenkicker Base in Köln. Nachdem im letzten Jahr bereits im Halbfinale Schluss war, holen sich die Roten Bullen jetzt den deutschen FIFA-Vereinsmeistertitel.

Dabei haderte RB Leipzig vor allem in der Gruppenphase am ersten Tag der Finals mit der Findung ihres Spiels. Nur 7 von 18 möglichen Punkten wurden am Samstag eingefahren. Die Situation in der Gruppe B war eng.

Dass der Favorit nach dem abschließenden dritten Spieltag am Sonntag mit 12 Punkten doch in das Halbfinale einzog, lag vor allem an der Chancenverwertung des SV Werder Bremen, der ebenfalls 12 Punkte sammelte, aber den direkten Vergleich gegen Leipzig verlor. 'PredatorFIFA' erspielte sich beim 0:0 gegen 'RBLZ_Vejrgang' immer wieder zwingende Chancen, nutzen konnte er sie jedoch nicht. "Wenn du in der ersten Halbzeit schon wesentlich besser spielst als [Anders Vejrgang] und dich dann nicht belohnst, ist das natürlich bitter für einen."

Topfavorit gerät ins Wanken, fällt aber nicht

Schon in der Vorrunde kochten vor allem im dritten Spiel die Emotionen hoch. RB Leipzig geriet nach einem mehr als durchwachsenen ersten Tag im letzten Gruppenspiel gegen den HSV unter Zugzwang. Der Druck entlud sich in Form zweier Emotionsausbrüche des jungen Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang, der nach dem 1:0 gegen Steffen 'Funino' Pöppe Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Nach einem Endstand von 1:1 verließ er gar fluchtartig die Arena.

Wie immer emotional mitten drin - Anders 'RBLZ_Vejrgang'. Viola Schuldner/ESL

Ein Moment, den er und das gesamte Team scheinbar als Motivationsschub nutzten. Im Doppel gegen den HSV machten sie den Einzug ins Halbfinale als Tabellenzweiter hinter dem defensiv stark aufspielenden FC St. Pauli klar.

Wellenbrecher Leipzig

Deutlicher waren die Kräfteverhältnisse in der Gruppe A verteilt. Der FC Hansa Rostock machte einfach dort weiter, wo er in der Rückrunde der VBL aufgehört hatte. Mit starken 17 Punkten und dem einzigen 9:0 des Finales, schien die Kogge als Tabellenerster auf der perfekten Welle gen Finale zu schippern. Der FC Ingolstadt folgte mit 15 Punkten als Tabellenzweiter. Vorjahresmeister FC Heidenheim schied als Tabellenletzter bereits in der Vorrunde aus.

Doch Levy Finn 'levyfinn' Rieck trat im Gespräch mit kicker eSport deutlich auf die Euphoriebremse: "Wenn wir morgen im Halbfinale gleich rausfliegen, können wir uns von dem 9:0 auch nichts kaufen."

Im ersten Halbfinale machten 'levyfinn' und Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse vor allem im Doppel gegen 'RBLZ_Umut' und 'RBLZ_Vejrgang' mächtig Druck. Die beiden Rostocker erspielten sich die frühe Führung nach einer gefährlichen Flanke in den 16er, die per Kopfball zum Erfolg genutzt werden konnte. Nur ein später Ausgleich verhinderte eine Leipziger Niederlage.

Gegen 'RBLZ_Anders' fand 'levyfinn', einer der besten Spieler der vergangenen VBL-Saison, kein adäquates Mittel. Vejrgang hielt den Ball nach früher 1:0 Führung in seinen Reihen und verwaltete den Spielstand souverän über die Zeit. Im letzten Match des ersten Halbfinals kam 'FCH_Henning' nicht über ein 2:2 hinaus. So wurde RB Leipzig zum Wellenbrecher der fantastischen Rostocker Saison-Reise.

Der ungebremste St. Pauli-Siegeszug

Schon in der Pressekonferenz zum Finale der VBL Club Championship machte St. Pauli deutlich, "dass sie nicht nach Köln fahren, um sich den Rhein anzuschauen." Spätestens nachdem sieben von neun Spielen in der Gruppenphase zu Null beendet wurden, sollte das jedem vor Ort klar gewesen sein.

Mit einem 6:1 im Doppel im zweiten Halbfinale gegen Ingolstadt unterstrichen die Hamburger ihre Ambitionen. In der Folge erkämpfte sich Philipp 'Eisvogel' Schermer ein 1:1 gegen Mustafa 'FCSP_Musti' Cankal.

Ein Highlight des Finals in Köln war das Duell zwischen Kamal 'FCSP_Kamal' und Timo 'TimoX' Siep. In einem sehr schnellen und technisch hochwertigen Spiel fanden beide Spieler immer wieder Antworten auf gefallene Gegentore. Erst in der 81. Spielminute erzwang 'TimoX' mit dem 3:2 das Golden-Goal-Doppel um den Einzug ins Finale.

Das beherrschten die Ingolstädter nach dem verlorenen 6:1 über weite Strecken souverän. Doch eine einzige Chance reichte dem FC St. Pauli, um den Finaleinzug klarzumachen. Damit kämpften die Hansestädter nach 2021 erneut um den Deutschen Meistertitel.

Anders' Machtdemonstration im Finale

Das hart umkämpfte Halbfinale des letzten Jahres fand mit RB Leipzig gegen St. Pauli eine Neuauflage im Finale der Virtual Bundesliga Club Championship.

Im Doppel haderten 'FCSP_Musti' und 'FCSP_Kamal' mit ihrer Chancenverwertung. Nach dem frühen 1:0 verpassten es die Norddeutschen, den Sack zuzumachen. Leipzigs 'RBLZ_Vejrgang' und 'RBLZ_Umut' nutzen die plötzlich unsortierte Defensive zum 1:1 Ausgleich in der 55. Minute.

Was folgte war eine Machtdemonstration von Anders Vejrgang im Einzel gegen 'FCSP_Musti' an der Xbox. Nach einem frühen 1:0 war der Däne nicht mehr aufzuhalten und spielte sich in Torlaune. Cankal, der in der abgelaufenen Saison auf Platz drei der Torjägerliste stand und insgesamt 22 Siege holte, hob zwischenzeitlich sogar die Arme als wolle er fragen, was er denn machen solle. Am Ende stand ein 7:0 für das große FIFA-Talent.

Im abschließenden Duell versuchte 'FCSP_Kamal' alles, um die Partie ins Golden Goal zu retten. Doch zwei späte Tore zum 3:1 von 'RBLZ_Umut' vermiesten St. Pauli, nach der Final-Niederlage gegen Heidenheim 2021, erneut den krönenden Abschluss einer klasse Saison.

Finale unterstreicht Wichtigkeit von Offline-Turnieren

Auch die ausrichtende DFL zeigte sich zufrieden mit dem Finale der VBL Club Championship: "Für die Spieler war es ein großartiges Erlebnis und die Emotionen waren während des gesamten Wochenendes auf dem Höhepunkt", so Christian Knoth, Produktmanager der Virtual Bundesliga. „Wir sehen hier ganz deutlich, wie essenziell solche Veranstaltungen vor Ort für alle Beteiligten und den Wettbewerb sind."

Der Meister der Süd-Ost-Division RB Leipzig unterstrich die nationalen Ambitionen und verließ damit als Sieger und deutscher FIFA-Vereinsmeister 2022 die Strassenkicker Base in Köln. "Der Titel war die ganze Zeit das Ziel und wir sind froh, dass wir jetzt deutscher Meister sind", so Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes nach dem Finale.