VBL: Vizemeister 'DullenMIKE' im Grand Final, 'MoAuba' gescheitert

Zahlreiche große Namen haben am Wochenende den Sprung ins VBL Grand Final verpasst, bekanntester Play-off-Triumphator ist Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen.

Er hatte es selbst im Vorfeld prognostiziert: Für FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous waren die Play-offs der VBL die größere Herausforderung als das darauffolgende Grand Final - und er sollte den richtigen Riecher beweisen. Als 'Moinvbl' hatte er die Qualifikation über die VBL Open geschafft, danach war allerdings Schluss.

Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen musste 'MoAuba' in der fünften Runde des Schweizer Systems einen dritten Erfolg einfahren, um ins Double-Elimination-Bracket zu rücken. Der Traum vom Grand Final zerplatzte jedoch gegen den Herthaner Eren 'ErenPyrz030' Poyraz (0:2, 3:3), der Weltmeister war ausgeschieden.

Favoritensterben in Schweizer Runden

Ein ähnliches Schicksal ereilte unter anderen eNationalspieler Kai 'Hensoo' Hense, Michael 'Phenomeno' Gherman, Christian 'xImpact10' Judt, Koray 'KKoray_' Kücükgünar oder Andreas 'ANDY' Gube. Die Liste an prominenten Spielern, die schon in den Schweizer Runden der Play-offs eliminiert wurden, ist lang.

Doch auch im anschließenden Double-Elimination-System war der Favoritenschwund groß. An der PlayStation scheiterte etwa Max 'Diviners' Gröne, der im Grand Final 2021 noch zum Überflieger avanciert war, in der dritten Runde des Loser-Brackets am eigenen Werder-Kollegen Jamie 'SVW_Chaser' Bartel.

Zwei Ex-Meister streichen die Segel

Denis 'Denis' Müller - VBL Club Championship-Sieger von 2021 - musste sich eine Runde später Thomas 'xThomas_om' Ostermeier geschlagen geben, Niklas 'NRaseck' Raseck unterlag in letzter Konsequenz 'svm_vorbi'. Der frühere deutsche Einzelmeister Cihan 'Cihan' Yasarlar zog gegen Fabiano 'VBL-Epixal7' Loos den Kürzeren.

An der Xbox erwischte es wiederum einen weiteren Ex-Meister, Yannic 'Yannic0109' Bederke verlor die entscheidende letzte Partie gegen Fabio 'H96_Fabio' Immerthal. Außerdem am Grand Final vorbeigeschrammt sind Benedikt 'Bene_CR7x' Bauer, Lukas 'Sakul' Vonderheide und Eleftherios 'bmg_lefti' Ilias.

'DullenMIKE' wahrt Chance auf Revanche

Von den frustrierten Verlierern zu den strahlenden Gewinnern: Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen setzte sich an der Xbox durch und kann nach der Finalniederlage 2021 weiterhin von der Revanche im Grand Final träumen. Im Finale des Winner-Brackets schlug er seinen NEO-Kameraden Lenard 'xLennyyy' Peters (3:0, 3:1).

Auch Rostocks Shootingstar Levy Finn 'levyfinn' Rieck greift nach dem deutschen FIFA-Einzelmeistertitel, er behauptete sich im Anschluss im Loser-Bracket gegen 'xLennyyy' (0:0, 3:1). Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos löste sein Grand Final-Ticket durch ein 3:1 und ein 2:3 gegen 'MoAuba'-Bezwinger 'ErenPyrz030'.

Gerade die PlayStation hatte für große Überraschungen gesorgt, Antonio 'AntonioRadelja' Radelja und Serhat 'Serhatinho' Öztürk dürften noch die bekanntesten Finalisten sein. Spieler wie Haci 'HaciGS_1905_' Saracoglu und schon erwähnter 'VBL-Epixal7' stehen hingegen bei keinem großen Verein unter Vertrag.

Alle Grand Final-Qualifikanten der Play-offs

PlayStation

Antonio 'AntonioRadelja' Radelja, Leroy 'Leroy_1892' Richter, Haci 'HaciGS_1905_' Saracoglu, Serhat 'Serhatinho' Öztürk, Jamie 'SVW_Chaser' Bartel, Jannis 'JistenNSQ' Pütz, Fabian 'VBL-Epixal7' Loos und Thomas 'xThomas_om' Ostermeier.

Xbox

Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Marcel 'DonChap28' Deutscher, Julius 'Juli' Kühle, Cedric 'Lob Cedi' Günther, Levy Finn 'levyfinn' Rieck, Fabio 'H96_Fabio' Immerthal, Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos und Matthias 'Stylo' Hietsch.