VBL Grand Final findet tatsächlich mit Zuschauern statt

Die DFL macht ihre Ankündigung wahr und veranstaltet das VBL Grand Final 2022 als Offline-Event mit Zuschauern, der Ticketverkauf hat am Montag begonnen.

Als sich Christopher Holschier vor anderthalb Wochen im Rahmen einer virtuellen Medienrunde zum Finale der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor auch zum VBL Grand Final äußerte, klangen noch einige Fragezeichen mit. Der Leiter der internen Kommunikation und Innovationskommunikation bei der DFL relativierte.

"Falls die Bedingungen es zulassen, auch mit Zuschauern", meinte Holschier zur diesjährigen Endrunde der deutschen FIFA-Einzelmeisterschaft. Inzwischen sind die Pläne der DFL fortgeschritten: Über die VBL-Accounts in den sozialen Netzwerken wurde kommuniziert, dass das Grand Final als Offline-Event vor Publikum stattfindet - zumindest der entscheidende zweite Tag.

Sechs bis acht Euro für den 5. Juni

Angesichts des Termins am 5. Juni bleiben natürlich minimale Restzweifel. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Abbaus der allgemeinen Restriktionen ist die Hoffnung aber groß. Das VBL Grand Final wird in der Location "XPOST" in Köln ausgetragen, der Ticketverkauf hat am Montag beginnen. Wie viele Karten angeboten werden, ist nicht verkündet worden - sechs bis acht Euro kosten diese.

Gesucht wird Anfang Juni der Nachfolger von Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, der Leipziger ist derzeit amtierender Einzel- sowie Klubmeister. 'RBLZ_Umut' selbst könnte seinen Titel aber auch verteidigen, er ist bereits direkt für das VBL Grand Final qualifiziert. Dasselbe gilt für seinen RB-Teamkollegen Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes.

Neben den beiden "Roten Bullen" schicken auch die sieben weiteren VBL Club Championship-Vereine, die in der abgelaufenen Saison in der jeweiligen Division eine Top 4-Platzierung erreicht haben, jeweils zwei Spieler ins Rennen. Das restliche Feld wird über die Play-offs im Mai zusammengestellt, 16 Fahrkarten sind in diesem Rahmen noch zu vergeben.