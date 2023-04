VAR-Kritik von Hummels: "Eine der deutlichsten Situationen der letzten Jahre"

Verliert Borussia Dortmund schon am Sonntag wieder die Tabellenführung? Nach dem 1:1 in Bochum wollte Mats Hummels die Diskussion um den nicht gegebenen Elfmeter "nicht noch höher hängen", ließ aber kein gutes Haar an VAR Robert Hartmann.

Er hätte gerne zwei Punkte mehr aus Bochum mitgenommen: Mats Hummels. imago images