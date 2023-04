Krasse Gegensätze: BVB und Bochum mit besonderer Elfmeter-Beziehung

Krasse Gegensätze treffen bei der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund am Freitagabend aufeinander - in puncto Elfmeter.

So mancher Fan hält gerne mal den Atem an, wenn die gegnerische Mannschaft gerade in den Strafraum drängt und die Verteidiger zum Tackling ansetzen. Beim BVB dürften sich die Sorgen mit Blick auf eine Statistik in Grenzen halten. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hat in der laufenden Bundesliga-Saison tatsächlich noch keinen einzigen Elfmeter verschuldet.

In der langen Historie der Bundesliga gelang es bislang erst elfmal, dass ein Verein am Ende einer Spielzeit ohne verschuldeten Elfmeter auskam. Auch die Dortmunder gehören zu diesem exklusiven Kreis, in der Saison 1997/98 zeigte kein Schiedsrichter zum Nachteil der Westfalen auf den Punkt. Gebracht hat es nur bedingt etwas: Der BVB wurde Zehnter, sensationell Meister der 1. FC Kaiserslautern.

Im Ranking für die Saison 2022/23 liegt direkt hinter den Dortmundern der jüngste Gegner Eintracht Frankfurt. Die Hessen verschuldeten erst einen Elfmeter, der auch verwandelt wurde. Bremen und Hoffenheim sahen sich je drei Elfmeterpfiffen ausgesetzt, in zwei der drei Fälle traf der Gegner auch.

VfL schon jetzt mit zweithöchstem Wert der Geschichte

Das krasse Gegenteil im Ligavergleich? Der VfL Bochum. Das Team von Coach Thomas Letsch verschuldete in dieser Saison bereits 14 Elfmeter, was den zweithöchsten Wert der Bundesliga-Geschichte bedeutet. Einzig Aufsteiger Hannover 96 übertraf in der Spielzeit 1985/86 diese Marke, gegen die Niedersachsen wurden sogar 17 Elfmeter gepfiffen. 14 dieser Elfmeter wurden verwandelt, auch ein Grund, warum 96 als Tabellenletzter direkt wieder den Gang in die 2. Liga antreten musste.

Die beiden Teams direkt hinter den Bochumern überraschen durchaus: Die Bayern sind mit sieben verschuldeten Elfmetern (sechs verwandelt) 16. in diesem Ranking, Pokal-Halbfinalist Leipzig sogar 17. - die Sachsen verschuldeten acht (sieben Tore).

Und wie sieht es bei zugesprochenen Elfmetern aus? In dieser Liste finden sich Dortmund und Bochum Seite an Seite wieder. Beide Teams bekamen erst drei Elfmeter zugesprochen - der Tiefstwert gemeinsam mit Köln und Stuttgart. Immerhin: Das Quartett ließ keinen dieser Elfmeter ungenutzt.

Gleich fünf Teams in der Bundesliga bekamen sieben Elfmeter - der Höchstwert - zugesprochen: Hertha BSC vergoldete alle sieben Elfmeter, Freiburg sechs, Hoffenheim fünf, Wolfsburg vier und Union lediglich drei. Bayern freute sich wie Schalke und Gladbach über je vier Pfiffe, der Rekordmeister nutzte wie die Fohlen zwei dieser Chancen. S04 traf drei von vier.