Umbruch im Sommer? Fritz: "Gibt ein paar Fragezeichen"

Im Sommer könnten mehrere personelle Anpassungen in der Mannschaft des SV Werder Bremen vorgenommen werden. Wovon das abhängt und worauf dabei geachtet würde.

Geplant war, dass Nick Woltemade und Eren Dinkci ihre Zukunft auch weiter beim SV Werder Bremen sehen - doch es kam anders, beide verlassen den Verein am Saisonende. Was die Verantwortlichen also selbst zum Handeln auf dem Transfermarkt zwingen wird. "Nick und Eren haben sich entschieden, nicht mehr für Werder zu spielen. Da ist uns natürlich klar, dass wir nachlegen müssen", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz. Weitere Änderungen in der Mannschaft dürften noch folgen. "Wir wissen, dass es ein paar Fragezeichen in unserem Kader gibt", so der 43-Jährige.

Insbesondere hinter der Personalie Mitchell Weiser steht ein solches. Der Außenbahnspieler mit auslaufendem Vertrag liebäugelt mit einem Wechsel - doch Fritz hat die Hoffnung auf einen Verbleib noch nicht aufgegeben: "Wir werden jetzt zeitnah noch einmal mit seiner Berateragentur in den Austausch gehen. Wir haben nach wie vor großes Interesse, mit ihm zu verlängern und es würde uns freuen, wenn das gelingt."

Fritz über die "eine oder andere Veränderung mehr"

Fest steht darüber hinaus bereits der Abgang von Christian Groß, der nach seinem Karriereende am Saisonende zwar einen Anschlussvertrag bei Werder besitzt, aber sich mit seiner Familie erst einmal auf dreimonatige Weltreise begeben wird. Mit dem 35-Jährigen hört indes ein stellvertretender Kapitän bei Werder auf. Und bei Jiri Pavlenka läuft ebenfalls der Vertrag eines Profis aus, der aktuell zwar nicht mehr Stammspieler ist, aber einer der dienstältesten Bremer Akteure. Auch dabei handelt es sich um Einschnitte für den Kader.

Wir werden auch wieder junge, talentierte Spieler in den Kader integrieren, denen wir zutrauen, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Clemens Fritz

Man müsse "die nächsten Wochen noch abwarten", was weitere personelle Zukunftsentscheidungen im Werder-Team anbelangt, sagt Fritz, "aber aus der aktuellen Perspektive kann man schon sagen, dass es vielleicht die eine oder andere Veränderung mehr geben wird". Beim ausgeliehenen Skelly Alvero dürfte die hohe Kaufoption wohl gegen eine weitere Perspektive am Osterdeich sprechen. Und wie geht Werder mit den 2025 auslaufenden Verträgen von Felix Agu, Milos Veljkovic oder Michael Zetterer um? In diesem Sommer bestünde letztmals die Möglichkeit, eine Transfereinnahme zu generieren.

Die "gute Mischung" bei Werder: Eine Achse und Talente

Angesichts des möglicherweise bevorstehenden Umbruchs im Kader gehe es jedenfalls darum, für "eine gute Mischung" zu sorgen, wie Fritz ausführt: "Man braucht eine gewisse Achse in der Mannschaft und Spieler mit Erfahrung, die vorneweg gehen. Aber wir werden auch wieder junge, talentierte Spieler in den Kader integrieren, denen wir zutrauen, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen." Bislang hat Werder eine Neuverpflichtung zur kommenden Saison bekanntgegeben: Der aktuell Führende der Torjägerliste in Österreich, Marco Grüll (zwölf Treffer), kommt ablösefrei von Rapid Wien.