Werder leiht Alvero zu "überschaubaren Konditionen": Lyon veröffentlicht Zahlen

Der SV Werder Bremen treibt die Verjüngung des Kaders voran: Was sich der Klub von Skelly Alvero, einem Mittelfeldspieler mit außergewöhnlichem Größen-Profil, verspricht.

Wechselt vorerst von Lyon nach Bremen: Skelly Alvero. Offside via Getty Images

Skelly Alvero wechselt mindestens bis 30. Juni 2024 von Olympique Lyon zum SV Werder Bremen, zudem hat sich der Bundesligist bei dem Leihgeschäft eine Kaufoption gesichert. "Er ist ein sehr interessanter Spieler, der bei uns nun die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und vorerst bis zum Saisonende zu überschaubaren Transferkonditionen bei uns bleiben wird. Im Sommer werden wir uns dann zusammensetzen und schauen, ob wir die Kaufoption ziehen", sagte Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Lyon veröffentlichte daraufhin die konkreten Zahlen: Die Leihgebühr beträgt demnach 250.000 Euro, plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von 100.000 Euro. Die Kaufoption könnte bis maximal 6,25 Millionen Euro betragen, zudem wurde eine mögliche Weiterverkaufsbeteiligung zwischen 15 und 20 Prozent vereinbart.

2,02-Meter-Mann für das defensive und offensive Mittelfeld

Außergewöhnlich erscheint sicherlich die Körpergröße des 21-jährigen Franzosen von 2,02 Meter, der laut Werder-Coach Ole Werner "sowohl den offensiven als auch den defensiven Part" im Mittelfeldzentrum übernehmen kann: "Skelly bringt bereits einiges an Erfahrung aus der 2. Liga in Frankreich mit und hat auch erste Spielpraxis in der Ligue 1 gesammelt. Er ist ein groß gewachsener, robuster Spieler." Der Spieler wird bei Werder das Trikot mit der Nummer 28 tragen.

Alvero war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Sochaux (31 Einsätze) zum aktuellen Tabellen-16. der Ligue 1 transferiert worden, konnte die Erwartungen angesichts von nur acht Einsätzen (ein Tor) aber offenbar nicht erfüllen. Seit dem 2. Dezember, seinem letzten Einsatz für Lyon, stand der Rechtsfuß nicht mehr im Kader des Klubs.

Werders Prozess der Verjüngung

Inwiefern der Franzose sich als Sofort-Verstärkung für den Bundesligisten erweisen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Werder den angekündigten Prozess der Verjüngung des Kaders mit der Verpflichtung eines weiteren Potenzialspielers vorantreibt. Zuvor hatte der Klub bereits den 22-jährigen Julian Malatini aus Argentinien transferiert.

"Unser Ziel war es unseren Kader noch ein wenig breiter aufzustellen. Das ist uns mit der Leihe von Skelly gelungen", erklärte Fritz. Alvero erhöht die quantitativen Optionen in der Mannschaft von Werner nach dem Abgang von Nicolai Rapp zum Karlsruher SC somit um eine Position. Zuletzt hatte der Coach den Bremer Kader noch als kleinsten der Liga bezeichnet.

Kommt auch noch Hansen-Aaroen?

Kommt nun sogar noch ein weiterer Neuzugang? Transfermarkt und Deichstube berichten vom Bremer Interesse, Isak Hansen-Aaroen aus der U 21 von Manchester United zu verpflichten. Der 19-jährige ist ebenfalls Mittelfeldspieler, sein Vertrag im Sommer läuft aus. Ziehen lassen will Werder wiederum keinen Spieler mehr.