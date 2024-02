"Entscheidung verständlich": Werder holt Rapid-Topscorer Grüll

Der SV Werder Bremen hat die erste Verpflichtung für die Saison 2024/25 offiziell gemacht: Marco Grüll wechselt ablösefrei von SK Rapid Wien an den Osterdeich.

Am Sonntagabend hatte er mit einem Treffer noch entscheidenden Anteil beim 3:1-Sieg und dem Einzug von Rapid Wien ins Halbfinale des ÖFB-Cups - tags darauf folgte nun die Bekanntgabe, dass Marco Grüll im Sommer zum SV Werder Bremen wechseln wird. Der Bundesligist machte damit die ablösefreie Verpflichtung des ersten Neuzugangs für die neue Saison publik.

Nach Romano Schmid und Marco Friedl ist er der dritte Österreicher bei Werder. Grüll kommt als Topscorer aus Wien, in der laufenden Saison erzielte er in 24 Pflichtspieleinsätzen 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. "Wir verfolgen den Weg von Marco schon seit einer ganzen Weile", erklärte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz: "Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt geweckt - nicht zuletzt auch in der vergangenen Transferphase."

Werner über Grüll: "Er ist auch ein guter Vorbereiter"

Seit seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft kam der 25-Jährige zu vier Länderspielen, zuletzt im März 2022. Letztmals nominiert wurde er im vergangenen Oktober. "Marco ist ein aktiver und geradliniger Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat und dazu auch noch ein guter Vorbereiter ist", wurde Cheftrainer Ole Werner in der Vereinsmeldung zitiert: "Ich bin davon überzeugt, dass er sich sehr gut in unsere Mannschaft integrieren wird und seine positive Entwicklung bei uns fortsetzen kann."

Grüll erweitert ab Sommer nominell die Optionen im Bremer Angriff, wo mit Rafael Borré allerdings auch bereits ein Abgang feststeht. Der noch bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Kolumbianer wird, wie bereits vereinbart wurde, zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC wechseln.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marco von unserem sportlichen Konzept und seiner Perspektive bei uns überzeugen konnten und er ab dem Sommer unsere Mannschaft verstärken wird", so Fritz weiter. Der Angreifer kündigte bereits an: "Ich bin bereit, mein Bestes zu geben und meine positive Entwicklung fortzusetzen." Zuvor waren bereits die Österreicher Andreas Herzog (1992) und Florian Kainz (2016) von Rapid zu Werder gewechselt.

"Aus Sicht von Marco Grüll ist diese Entscheidung absolut verständlich", sagte Rapids Geschäftsführer Sport, Markus Kratzer, zum Wechsel: "So professionell Marco bei Trainings und Spielen ist, so professionell verlief stets auch dieser Austausch."