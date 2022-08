Bruno Fernandes lässt ManUnited bei Casemiros Debüt jubeln

Manchester United macht den verkorksten Saisonstart langsam vergessen: Gegen de FC Southampton konnten die Red Devils den zweiten Sieg in Folge einfahren. Beim ersten Einsatz von Neuzugang Casemiro machte Bruno Fernandes den Unterschied.

Zunächst von der Bank aus neben seinem alten, neuen Teamkollegen Cristiano Ronaldo verfolgte ManUniteds jüngster Neuzugang Casemiro die Partie - und sah eine ausgeglichene Partie.

Bella Kotchap verhindert - und vergibt

Mal hatten die Gastgeber aus Southampton mehr Spielanteile, mal waren die im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Liverpool unveränderten Red Devils am Drücker - und hätten in der 19. Minute fast schon in Führung gehen müssen. Doch auch wegen Bella Kotchap brachten die Gäste bei einer Fünffach-Chance den Ball nicht im Tor unter. Auch vor dem gegnerischen Tor war der Ex-Bochumer dann zur Stelle, vergab aber aus kurzer Distanz (31.).

Die aktuelle Tabelle

So sollte der erste Treffer erst im zweiten Durchgang fallen: Eine starke Kombination über Sancho und Co. vergoldete Bruno Fernandes technisch anspruchsvoll mit seinem Treffer ins lange Eck (55.). Die Antwort nach elf Minuten verhinderte de Gea gegen Aribo noch mit einem klasse Reflex.

Casemiros erster Einsatz

Die Führung sollte verteidigt werden - und so gönnte Erik ten Hag Defensivanker Casemiro noch per Einwechslung sein Debüt (80.).

Letztlich brachten die Red Devils das Ergebnis gegen zuletzt druckvolle Saints über die Zeit, auch weil Dalot einen Fallrückzieher von Mara noch vor der Linie blockte (90.+4).