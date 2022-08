Sancho beweist große Klasse: ManUnited gewinnt Fehlstarter-Duell gegen Liverpool

Manchester United hat gegen den FC Liverpool mit 2:1 gewonnen und damit den katastrophalen Start in die neue Saison ein bisschen vergessen gemacht. Bei den Reds indes dürfte es nach nur zwei Punkten aus drei Spielen demnächst ungemütlich werden.

Manchester United war katastrophal in die neue Saison gestartet, hatte zum Start daheim ein 1:2 gegen Brighton kassiert und wurde anschließend in Brentford beim 0:4 auseinandergenommen. Neu-Coach Erik ten Hag lief nun Gefahr, als erster United-Coach seit John Chapman im Jahr 1921 (!) drei Pflichtspiele zum Start zu verlieren. Damit das nicht passiert, reagierte der Niederländer personell und ließ mit Cristiano Ronaldo und Maguire zwei große Namen draußen. Gegenüber dem Brentford-Debakel fehlten zudem Shaw und Fred in der Startelf. Varane, Malacia, McTominay und Elanga waren neu dabei.

Auf der Gegenseite waren auch die Reds, gelinde gesagt, beschaulich in die Saison gestartet. Zwei Remis und damit nur zwei Punkte standen für Liverpool zu Buche. Trainer Jürgen Klopp wechselte gegenüber dem 1:1 gegen Crystal Palace dreimal: Gomez, Henderson und Roberto Firmino spielen für Phillips, Fabinho und den Rot-gesperrten Darwin.

Herzlicher Empfang für Casemiro

Vor Anpfiff zeigte sich der erst kürzlich von Real Madrid verpflichtete Casemiro in Old Trafford und wurde von den United-Fans herzlich empfangen. Weil ein Einsatz für den Brasilianer noch nicht möglich war, war dieser in Zivilkluft anwesend und schaute sich den Klassiker folglich als Zuschauer an.

Was er dann zu sehen bekam, konnte sich sehen lassen. United war anzumerken, dass man etwas gutmachen wollte. Manchester verzichtete zwar auf hohes Pressing, verteidigte zunächst aber dennoch alles weg, was die Reds aufboten.

Nach Ballgewinn ging es dann rasend schnell nach vorne - erste Chancen ließen nicht lange auf sich warten: Rashford wurde gerade noch von van Dijk gestoppt (4.), während Elanga nach super Vorlage von Fernandes nur den rechten Pfosten traf (10.).

Sancho beweist große Klasse

Die Gastgeber waren besser im Spiel und belohnten sich schließlich auch für ihr Engagement: Über McTominay und Elanga wurde Sancho im Strafraum angespielt. Der Ex-Dortmunder bewies dann große Klasse, ließ Milner ins Leere grätschen und traf flach ins linke untere Eck (16.).

De Gea, der im Kasten der Red Devils demnächst durch Eintracht Frankfurts Kevin Trapp womöglich neue Konkurrenz bekommen könnte, hatte bis dato eine absolut ruhigen Abend erlebt - erst Luiz Diaz sorgte mit seinem 16-Meter-Schuss, der nach 18 Minuten knapp danebenging, für Aufregung.

Langweilig war die Partie aber keineswegs, wenngleich die Reds nicht wirklich zu großen Abschlüssen kamen. Es war unterhaltsam, weil das Tempo enorm hoch war. Beide Mannschaften überbrückten das Mittelfeld relativ schnell.

Mit fortschreitender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen aber mehr und mehr in Richtung United-Strafraum. Das lag an den Reds, die mehr Zugriff bekamen, den Ball besser laufen ließen und beinahe auf kuriose Weise zum Ausgleich gekommen wären: Weil Fernandes aber nach Milner-Kopfball im Anschluss an eine Ecke nur den auf der Linie stehenden Martinez anschoss und dieser anschließend klärte (41.), ging es mit dem 1:0 für die Red Devils in die Halbzeit.

Gleich klingelt's: Marcus Rashford (li.) ist im Begriff, das 2:0 zu erzielen. IMAGO/Shutterstock

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste mit Macht auf den Ausgleich, das Tor machte aber United. Der kurz zuvor eingewechselte Martial antizipierte gut, fingt im Zentrum den Ball nach Fehler Henderson ab, löste sich von van Dijk und steckte prima durch in den Lauf von Rashford, der im Eins-gegen-eins Alisson keine Chance ließ (53.). Im weiteren Verlauf hatte es Liverpool seinem brasilianischen Keeper zu verdanken, dass man nicht komplett unter die Räder geriet. Alisson parierte gegen Rashford (56.) und Fernandes (61.).

Nachdem Rashford zunächst drei Mann nass gemacht und anschließend knapp verzogen hatte (76.), kippte die Partie ein wenig. Bei United ließen die Kräfte nach, während Liverpool die zweite Luft bekam - auch weil Salah bei de Geas starker Parade gegen Fabio Carvalho goldrichtig stand und zum 1:2 abstaubte (81.). Die Schlussphase geriet schließlich zu einer Abwehrschlacht der Red Devils, die aber Stand hielten und den Sieg letztlich eintüteten.

Für beide Teams geht es am kommenden Samstag weiter: ManUnited ist dann zu Gast in Southampton (13.30 Uhr), Liverpool empfängt Bournemouth (16 Uhr).