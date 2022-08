3:3 bei Newcastle: ManCity lässt trotz Haaland-Treffer Federn

Nach dem glänzenden Start in die neue Premier-League-Saison hat Manchester City am frühen Sonntagabend erstmals Federn gelassen. Die Skyblues kamen bei Newcastle United nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand nicht mehr über ein 3:3 hinaus.

Nach dem 4:0 gegen Bournemouth gab es eigentlich kaum Grund für Veränderungen bei Manchester City. Trainer Pep Guardiola bewies jedoch ein gutes Händchen und brachte nicht nur Stones für Dias, sondern stellte auch Bernardo Silva für Mahrez auf. Der bedankte sich umgehend für seine Nominierung, als er von der rechten Seite mit Zug zum Tor flankte und Gündogan im Strafraum der Gastgeber fand. Der deutsche Nationalspieler nahm den Ball mit der nötigen Ruhe aus der Luft und versenkte ihn zur frühen Führung (5.). Kleiner Wermutstropfen: Innenverteidiger Aké musste bereits in der Anfangsphase verletzt runter, für ihn kam Ruben Dias.

Die bis dato ungeschlagenen Magpies ließen sich vom frühen Gegentreffer nicht beeindrucken und starteten postwendend das Projekt Ausgleich. Nach einigen vergebenen Torchancen erlöste Almiron die mutig auftretenden Gastgeber, als er eine Flanke von Saint-Maximin mit dem Knie über die Linie drückte (28.).

Nur knapp zehn Minuten später drehte Newcastle die Partie gänzlich, als Saint-Maximin seinen zweiten Scorerpunkt sammelte und Wilson mitnahm, der einkreuzte und so die Abwehr der Skyblues aushebelte. Vor Edersons Tor hatte er Platz und Zeit, um den Ball unhaltbar an den rechten Innenpfosten zu schlenzen (39.). Kurz vor der Pause hatte ManCity dann Glück, dass sich Schiedsrichter Gillett bei einer Aktion von Stones gegen Schär gegen einen Elfmeter entschied und das Spiel weiterlaufen ließ (45.+3).

Trippier trifft traumhaft - ManCity schlägt doppelt zurück

Statt nach der Halbzeit ein anderes Gesicht zu zeigen und die Partie in die Hand zu nehmen, sah sich Guardiolas Team weiterhin enormem Druck der Gastgeber ausgesetzt. Zwar konnte ManCity immer wieder entlasten und sorgte durch Haalands Pfostenknaller für ein erstes Ausrufezeichen (52.), doch Newcastle kam immer wieder gefährlich nach vorne. Weil die Hintermannschaft Saint-Maximin einfach nicht in den Griff bekam und Stones kurz vor dem Strafraum ein Foul ziehen musste, kam es dann noch dicker für die Guardiola-Elf: Trippier legte sich den fälligen Freistoß zurecht und zirkelte ihn ansatzlos über die Mauer hinweg in den Winkel (54.).

Vom Zwei-Tore-Rückstand angestachelt machte der amtierende Meister in der Folge Druck und münzte diesen in einen Doppelschlag um. Erst stand Haaland nach einer Ecke im Fünfmeterraum sträflich frei und verkürzte (60.), dann ließ De Bruyne mit einem Steckpass die gesamte Hintermannschaft Newcastles aussteigen und fand Bernardo Silva, der aus ebenfalls kurzer Distanz den Ausgleich erzielte (64.).

Trippier darf nach strittiger Aktion weiterspielen

Statt jedoch weiter zu drücken und die Führung zu erzwingen, ließen die Skyblues in der Folge wieder locker und gaben Newcastle so die Möglichkeit, wieder in die Partie zu finden. In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Begegnung ohne Großchancen auf die Entscheidung. Am ehesten hätte die noch Haaland gelingen können, doch der Schuss des Norwegers aus kurzer Distanz ging über das Tor (79.).

Zuvor hätte das Spiel schon eine entscheidende Wendung nehmen können, Gillett nahm die Rote Karte für Trippier, der De Bruyne bei einem Konter ins Knie grätschte, jedoch nach Videobeweis zurück und beließ es beim Gelben Karton (76.). So konnte Newcastle mit elf Spielern zu Ende spielen und die Angriffsaktionen der Skyblues im Zaum halten.

In der Liga wartet auf die Magpies nun das Gastspiel bei den Wolves (Sonntag, 15 Uhr), Manchester City erwartet bereits am Samstag (16 Uhr) Crystal Palace.