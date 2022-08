Dank Haalands Hattrick: Manchester City dreht die Partie gegen Crystal Palace

Aus 0:2 mach 4:2: Nach einer starken zweiten Hälfte hat Manchester City gegen Crystal Palace doch noch einen Sieg eingefahren und damit vorübergehend die Tabellenführung der Premier League übernommen. Der alles überragende Mann war Erling Haaland, der dreimal traf und der Partie die entscheidende Wendung gab.

Nach dem 3:3 gegen Newcastle bekam Doppeltorschütze Ilkay Gündogan vorerst eine Pause, stattdessen startete Mahrez. Außerdem musste Pep Guardiola den verletzten Aké ersetzen, für den Ruben Dias spielte.

Die Partie hatte vom Anstoß weg ein hohes Tempo, noch in der ersten Minute durchdrangen die Skyblues die gegnerische Abwehrkette zum ersten Mal, doch De Bruynes Flanke von rechts kam nicht durch. Noch nicht ganz in der Partie angekommen war hingegen City-Keeper Ederson, der kurz darauf einen harmlosen Ball zwar erst abfing, dann aber wieder fallen lies. Um keinen Abschluss aufs leere Tor zu riskieren, zog Cancelo das Foul gegen Ayew - und verhalf den Gästen dadurch trotzdem zur frühen Führung. Den fälligen Freistoß von rechts bugsierten die Citizens höchstselbst hinter die eigene Torlinie: Die Flanke prallte erst an Walkers Rücken, dann gegen Stones' Oberschenkel und von dort am chancenlosen Ederson vorbei ins Tor (4.).

City fehlt die zündende Idee, Palace legt nach

Die aktuelle Tabelle

Manchester City übernahm im Anschluss wie gewohnt die Kontrolle, ohne dabei aber nennenswerte Chancen zu kreieren. Am ehesten hätte ein Ausgleich noch Haaland gelingen können, doch sein wuchtiger Kopfball nach einer Mahrez-Ecke ging ein gutes Stück drüber (13.).

So war es Palace, dass den nächsten Treffer nachlegte. Einen Eckball von rechts, den es nicht hätte geben dürfen, brachte Eze nach innen. Im Sechzehner stand Andersen sträflich frei und konnte aus kurzer Distanz einköpfen (21.). Die Skyblues liefen danach wieder an, brachten aber erneut nicht die zündende Idee auf den Platz.

Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Manchester City ins Netz der Eagles traf. Bernardo Silva erhielt auf der rechten Seite nur Begleitschutz und konnte unbedrängt ins Zentrum ziehen. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und war so unhaltbar für den starken Guaita. Besonders Bernardo Silva bekamen die Gäste weiter nicht in den Griff, zum Matchwinner mutierte dann aber ein anderer: Erling Haaland.

Haaland dreht im Alleingang die Partie

Der Ex-Dortmunder traf erst nach Fodens Chipball per Kopf zum Ausgleich (62.), nach 70 Minuten legte er aus kurzer Distanz mit links zur Führung nach. Damit aber nicht genug. Nach einem traumhaften Steilpass des eingewechselten Gündogan setzte sich der Norweger gegen zwei Gegenspieler durch und schnürte von der Strafraumkante den Hattrick (81.). Haaland verhalf damit nicht nur seinem Team zur vorübergehenden Tabellenführung, sondern schoss sich mit seinen Saisontreffern vier bis sechs an die Spitze der Torschützenliste der Premier League.

In der Liga wartet bereits unter der Woche der nächste Spieltag, Manchester City empfängt am Mittwoch den Aufsteiger aus Nottingham (20.30 Uhr). Auf Crystal Palaxce wartet ebenfalls ein Heimspiel, dies aber bereits am Dienstag gegen Brentford (20.30 Uhr).