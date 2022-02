Seoane: "Konnten mit der Führung nicht gut umgehen"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 3:2 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über den Sieg. Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich in Führung gehen. Es ist nicht selbstverständlich, so rauszugehen in der zweiten Halbzeit und das Spiel zu dominieren. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel verdient gewonnen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten Anfangsschwierigkeiten. Wir waren mit der Führung zur Pause gut bedient. Es ist uns nicht ganz gelungen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Wir konnten mit der Führung nicht gut umgehen. In meinen Augen wäre ein Unentschieden fast gerecht gewesen."