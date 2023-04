Schwarz schreibt an Hertha-Fans: "Es hat vieles gepasst"

"Ich gehe nicht im Bösen": Am Tag seiner Freistellung als Trainer von Hertha BSC hat Sandro Schwarz in einem Schreiben an die Fans versöhnliche Worte gefunden.

Dass der scheidende Trainer in einer Pressemitteilung, mit der ein Klub über dessen Freistellung informiert, selbst zu Wort kommt, ist schon keine Selbstverständlichkeit. Doch Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC ging am Sonntag sogar noch einen Schritt weiter und veröffentlichte am Nachmittag einen Offenen Brief von Sandro Schwarz, der kurz zuvor seinen Posten für Rückkehrer Pal Dardai hatte räumen müssen. Und wie schon in der offiziellen Klubmitteilung ("Ich kann mit Blick auf die Tabelle nachvollziehen, dass die Verantwortlichen sich für einen neuen Weg entschieden haben") wählte Schwarz auch darin versöhnliche Worte - und sicherte dem Hauptstadtklub seine weitere Unterstützung zu. Das Schreiben an die Fans im Wortlaut:

Liebe Herthanerinnen und Herthaner,

es war für uns alle ein bitterer Abend in Gelsenkirchen. Und es war zugleich mein letztes Spiel als Trainer von Hertha BSC. Mir ist es wichtig, dass ich mich, bevor sich die Wege trennen, von euch verabschiede. Weil ihr in der Zeit, in der ich hier war, immer hinter der Mannschaft und dem Trainerteam gestanden seid. Wir haben eure Rückendeckung gespürt - und sehr geschätzt.

Umso mehr bedaure ich, dass dieser Weg nicht von Erfolg gekrönt war. Denn der Zusammenhalt war da. Und trotz der Nebengeräusche, die es in dieser Saison gab, hat auch sonst vieles gepasst. Leider hat sich das zu selten in den Ergebnissen widergespiegelt.

Ich gehe nicht im Bösen. Im Gegenteil. Ich drücke die Daumen, dass unser Team in den letzten Spielen noch die Punkte holen kann, die nötig sind, um in der Liga zu bleiben.

Dafür wird es weiterhin eure volle Unterstützung brauchen, die immer fantastisch war. Wenn auch zukünftig alle an einem Strang ziehen, ist vieles noch möglich. Auch der Klassenverbleib. Ihr hättet ihn auf jeden Fall verdient.

In diesem Sinne: Ha Ho He,

Euer Sandro