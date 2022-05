Schulterschluss zwischen Hertha-Spielern und Fans

Das Verhältnis von Hertha BSC und Teilen seiner Fans war zuletzt durchaus belastet - vor dem Spiel gegen Mainz wurden die Wogen nun aber wieder geglättet.

Nach der 1:4-Derbyniederlage gegen Union war es im Berliner Olympiastadion zu einem Eklat gekommen. Einige Ultras forderten die Hertha-Profis auf, ihre Trikots auszuziehen und vor der Ostkurve abzulegen, weil sie - das war die Botschaft - es nicht wert seien, diese Jerseys zu tragen. Eine Aktion, die nicht gut ankam und teils zu harscher Kritik führte.

Für Geschäftsführer Fredi Bobic war eine "Linie überschritten" worden - und die Mannschaft selbst setzte nach dem 2:0 gegen Stuttgart ein klares Zeichen, als sie den Gang in die Kurve verweigerte. Diese Entscheidung sei bereits vor dem Spiel getroffen worden, unabhängig vom Ergebnis. Da dieses aus Hertha-Sicht aber positiv ausgefallen war, blieb die gemeinsam Jubelparty aus.

Nun aber gab es klare Signale der Entspannung. Vor dem Anpfiff gegen Mainz gingen die Hertha-Spieler in die Kurve und wurden mit lautem Beifall empfangen. Die erste Elf und der zwölfte Mann ziehen also wohl wieder gemeinsam an einem Strang.