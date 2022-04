Fans stinksauer: Hertha-Spieler sollen Trikots ausziehen

Hertha hat das dritte Derby in der Saison gegen Union verloren. Stocksauer nach der Partie waren die Fans, die von den Spielern nach der Partie eine Geste forderten.

Während die Union-Spieler nach dem 4:1 bei Hertha mit den eigenen Fans feierten, schlichen auch die Spieler der Alten Dame zu den eigenen Anhängern. Die Stimmung war natürlich entgegengesetzt, es gab Pfiffe. "Natürlich sind die Fans enttäuscht, sie haben alles gegeben, auch, als wir in Rückstand waren, haben sie uns gepusht. Natürlich ist das eine große Enttäuschung für die Fans", sagte Hertha-Keeper Marcel Lotka, der noch einer der Besten seines Team war, nach der Partie bei "Sky".

Stinksauer waren die Fans zu Recht, denn die Alte Dame verlor das dritte Derby in dieser Saison - und dann auch noch mit 1:4. Die Ultras der Hertha forderten dann von den Spielern, ihre Trikots auszuziehen und vor den Fanblock zu legen. Quasi als Symbol, denn nach diesem erneuten Tiefschlag hätten die Spieler es nämlich nicht verdient, dieses Trikot zu tragen.

"Es ist schwer zu erklären, was mit den Fans besprochen wurde, sage ich lieber nicht. Es war einfach eine Geste, das Trikot auszuziehen. Ich habe auch nur gehört, dass wir das Trikot ausziehen und vorne hinlegen sollen. Nach dem Spiel ist natürlich klar, dass die Fans sauer sind. Deswegen habe ich es auch gemacht", sagte Maximilian Mittelstädt, der bei dieser Trikot-Aktion vorne dabei war und als einer der ersten Spieler auch das Jersey ablegte.

Magath: "Dass die Fans enttäuscht sind, verstehe ich"

Auch Lotka legte sein Torwarttrikot vor den Berliner Fanblock. "Maxi war vor mir, ich habe nicht gehört, was war. Er zog dann das Trikot aus, weil sie es gefordert haben, einige Spieler haben es dann auch gemacht", so der Keeper. Und Magath äußerte Verständnis für den Frust der Fans: "Dass die Fans bitter enttäuscht sind, verstehe ich. Das ist ganz klar. Ein Derby in der Höhe zu verlieren, ist hart. Aber es wird der Situation nicht gerecht, es ist ja nicht so, dass die Spieler nicht wollen."

Demütigung? Mittelstädt: "Möchte den Konflikt vermeiden"

Die Spieler zogen zumindest zum Teil mit. War es eine Art Demütigung nach einer erneuten sehr schwachen Leistung in der Saison? "Es ist verständlich, dass die Fans sauer sind. Gegen Union im ausverkauftem Haus erwartet man eine andere Leistung, als die, die wir abgeliefert haben. Ob Demütigung oder nicht, ich möchte einfach den Konflikt vermeiden", sagte Mittelstädt. Und Geschäftsführer Fredi Bobic äußerte dazu deutlich: "Ich hätte es nicht gemacht. Ich ziehe das Trikot trotzdem mit Stolz an. Ich verstehe den Unmut, aber wir sind auch Sportler.