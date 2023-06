"Schon immer mein Traum gewesen": Wolfsburg verpflichtet Cerny

Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Vaclav Cerny (25) offiziell gemacht. Für den Tschechen geht ein Traum in Erfüllung.

Bereits vergangene Woche hatte der kicker berichtet, dass sich der VfL mit Cerny einig ist und nur die Ablösemodalitäten mit seinem bisherigen Klub Twente Enschede noch geklärt werden müssen. Das ist nun offenbar passiert: Die Niedersachsen machten den Transfer des 25-Jährigen am Freitagmittag offiziell. Cerny erhält in Wolfsburg einen Vierjahresvertrag bis 2027 und die Rückennummer 7. Kolportiert worden war zuletzt eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro. Nach Cedric Zesiger und Moritz Jenz ist der Offensivmann der dritte Neuzugang des VfL für die neue Saison.

Der tschechische Flügelstürmer hatte den Fokus der Wolfsburger mit einer starken Saison in der Eredivisie auf sich gelenkt. Für Twente gelangen Cerny in 32 Spielen ganze 13 Treffer und elf Vorlagen, damit war er hinter Ajax-Kapitän Dusan Tadic und PSV-Juwel Xavi Simons der drittbeste Scorer der abgelaufenen Saison in der niederländischen Eliteklasse.

In den Niederlanden war Cerny bereits seit seiner Jugendzeit aktiv. 2014 war er mit 16 Jahren von seinem tschechischen Heimatverein 1. FK Pribram in die Akademie von Ajax Amsterdam gewechselt, von der aus er auch den Sprung zu den Profis schaffte. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, sodass es ihn zunächst zum FC Utrecht und schließlich zu Twente Enschede zog. Für die tschechische Nationalmannschaft kommt er auf bislang elf Spiele und vier Tore.

"Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, der in Enschede seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende ist", hofft Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Für Cerny selbst geht hingegen ein großer Wunsch in Erfüllung. "Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt", wird er in der Vereinsmitteilung zitiert. "Es ist schon immer mein Traum gewesen, hier zu spielen und ich bin sehr glücklich darüber, in der nächsten Saison das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen."